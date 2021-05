Gorj: Un tânăr beat și cu permisul anulat a provocat un accident rutier

Un bărbat, de 34 de ani, din comuna gorjeană Bustuchin, este anchetat după ce a avariat o mașină. Tânărul a fost depistat la finalul săptămânii trecute în timp ce se afla pe raza localității şi încerca să scoată un autoturism dintr-un şanţ.

Cu ocazia cercetărilor efectuate s-a stabilit că acesta ar fi sustras autoturismul din comuna Baia de Fier, iar pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în timp ce se deplasa pe D.J. 675/C Bustuchin, a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și a izbit o schelă metalică, provocând avarii pe partea laterală dreapta spate a autoturismului.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar ulterior acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, polițiștii au stabilit că acesta are anulat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Autoturismul a fost restituit proprietarei, iar în cauză s-a întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui autoturism, pe drumurile publice, de către o persoană care se află sub influența alcoolului și are dreptul de a conduce anulat.