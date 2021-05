Utilajele de deszăpezire intră de joi pe Transalpina

Secția de Drumuri Naționale Târgu Jiu a decis să înceapă de joi lucrările de deszăpezire pe Transalpina. Este vizat tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului. Porțiunea respectivă de drum a fost închisă temporar la finalul anului trecut, din cauza schimbării condițiilor meteorologice.

Astfel, sosirea iernii a avut ca efect închiderea șoselei în cea de-a doua lună de toamnă. Potrivit anunțului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, decizia privind suspendarea traficului rutier pe Transalpina este valabilă până în data de 1 iulie, la fel ca pe Transfăgărășan.

Cu toate acestea, pe Transfăgărășan utilajele de deszăpezire au fost trimise la lucru încă de săptămâna trecută. Tot de săptămâna trecută au intrat la deszăzpezire utilajele Secției de Drumuri Naționale din Vâlcea, pe tronsonul din județul vecin.

Cel mai vizitat obiectiv din Gorj

Potrivit reprezentanților Secției de Drumuri Naționale Târgu Jiu, a fost luată decizia ca de joi să înceapă lucrări de deszăpezire și pe tronsonul Rânca – Obârșia Lotrului. Pe porțiuni întregi din drum zăpada este deja topită, iar carosabilul este aproape curat.

Zăpadă mai mare este în Pasul Urdele și în zonele de creastă cu mai multă umbră, unde soarele nu a avut putere să topească stratul de nea. Ploile din ultima săptămână au avut însă un efect major asupra zăpezii și au redus înălțimea acesteia. Practic, pe zone întinse din Transalpina ploaia a făcut treaba drumarilor. Aceștia au o misiune mult mai ușoară.

În zona de creastă se estimează că stratul de zăpadă măsoară câțiva metri Joi, durmarii vor vedea exact care este situația. Miercuri au fost urcate utilajele necesare la ieșire din strațiune, cum se urcă pe Transalpina. Aceasta este cel mai vizitat obiectiv din Gorj, chiar dacă e deschis numai câteva luni pe an. Și numărul turiștilor străini care vizitează Transalpina este în creștere de la an la an.