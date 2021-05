Primă de 1.300 de lei pentru minerii și energeticienii din Oltenia

Angajații Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de o primă consistentă. Data limită de achitare a primei de Ziua Muncii este 18 mai.

Suma acordată de administrație este de 1.300 de lei net. Banii vor ajunge la salariați sub formă de tichete-cadou. Prima respectivă este prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă. Este și motiivul pentru care administrația este obligată să acorde bonusul respectiv, cu toate că societatea înregistrează pierderi.

Acestea au fost generate de costul cu certificatele de CO2. Mineri și energeticenii mai au prevăzută anul acesta o primă de Crăciun, în valoare tot de 1.300 de lei sau mai mare, în funcție și de negocierile dintre sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia.

Sindicatele din CEO se pregătesc să reia negocierile

Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia se pregătesc să reia negocierile cu administrația. Mai sunt doar câteva zile în care administrația și sindicatele au timp să discute pe tema includerii sporurilor în salariul de bază și mai ales pe tema creșterilor de venituri la companie.

De altfel, sindicatele au cerut sprijin Ministerului Energiei pentru a fi identificate soluții pentru majorarea lefurilor. Este greu de crezut că salariile vor putea fi majorate, având în vedere că în Legea Bugetului este interzisă creșterea de salarii în companiile de stat cu pierderi. În plus, Guvernul chiar intenționează să reducă salariile la companii cu probleme, precum TAROM. Liderii de sindicat cred că soluția ar fi o creștere de venituri și nu de salarii. Astfel, banii în plus ar putea să fie acordați sub forma unui spor, adaos sau chiar o primă.