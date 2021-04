Muzeul Costumului Popular Gorjenesc, redeschis în pandemie

Muzeul Costumului Popular Gorjenesc de la Tismana, județul Gorj, a fost redeschis publicului. Prin urmare, cei interesați pot veni în orașul Tismana și pot trece și pragul muzeului amintit.

Instituția de cultură deține peste 40 de costume populare, dar care păstrează în ele mii și mii de povești trăite de către străbunii noștri pe parcursul ultimelor două secole căci, fiecărui element ce constituie portul popular i s-au pus în lucrătură trăirile sufletești, și nu numai, de la acea vreme.

Cei care ajung la Tismana sunt invitați de autoritățile locale să viziteze și muzeul din localitate. Muzeul este amenajat în Casa de Cultură „George Coșbuc” din Tismana. Aici există piese unicat, costume populare din secolul al XIX-lea care pot fi admirate de către public. Cel mai vechi costum are peste 120 de ani. Intrarea la Muzeu este liberă. În Tismana mai există Muzeul Tezaurului care atrage an de an mulți vizitatori.

La ambele muzee intrarea este liberă. Autoritățile speră ca lucrurile să revină la normal, pe măsură ce numărul de cazuri de coronavirus va scădea și autoritățile vor începe să țină pandemia sub control și chiar să se spere că se va reveni la ce a fost în urmă cu peste un an și jumătate.