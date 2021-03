Sindicatele din CEO anunță că vor solicita creșteri de salarii

Liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia au decis să solicite creșteri de salarii la negocierile cu administrația companiei.

Gabriel Căldărușe, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, cel mai mare din companie, a declarat că se impune o majorare a lefurilor cu cel puțin 5%. În momentul de față, compania trece printr-o situația financiară dificilă, din cauza lipsei de fonduri pentru plata certificatelor de CO2. Din acest motiv, administrația a anunțat că va fi foarte greu să fie majorate salariile.

„Nu se mai poate fără să avem o creștere de salarii. Eu cred că pot fi găsite soluții în Bugetul pentru acest an. Ce ni s-a prezentat până acum nu cred că a fost Bugetul final. Peste 5% creșteri de salarii ar fi normal. În ultimii doi ani am avut o creștere a inflației. Salariații nu se mai descurcă”, a declarat Gabriel Căldărușe, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia. De precizat că angajații Complexului Energetic Oltenia beneficiază și în acest an de vouchere de vacanță, deși în sectorul public au fost anulate pentru 2021.

Speră să vină banii pentru certificatele de CO2

Liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia speră ca săptămâna viitoare să vină și banii pentru plata certificatelor de CO2. Se va trece în aprilie, luna în care trebuie să fie achitată taxa de poluare. Data limită este 30 aprilie, însă certificatele trebuie să fie achiziționate cel puțin până la jumătatea lunii viitoare. Gabriel Căldărușe, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, a declarat că are încredere că săptămâna viitoare vor sosi bani la Complexul Energetic Oltenia pentru cumpărarea certificatelor de care mai este nevoie.

Este de precizat că statul are pregătit un ajutor de 241 de milioane de euro. Acesta este însă condiționat de un aviz din partea Comisiei Europene pentru Planul de restructurare și decarbonare 2021 – 2026. Planul a fost criticat de către specialiștii Comisiei Europene care au cerut refacerea documentului, cu precizări concrete cu privire la sursele de finanțare pentru realizarea investițiilor propuse și continuarea activității. Comisia Europeană chiar a avertizat România să nu acorde un nou ajutor de stat companiei, până când nu va veni avizul pentru Planul de restructurare.