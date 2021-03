Direcția de Sănătate Publică(DSP) Gorj face obiectul unui control al Inspectoratului Teritorial de Muncă(ITM) în cazul morții inspectorului Adrian Dobrin. Bărbatul a decedat de coronavirus săptămâna trecută, după ce s-a încercat transportul pacientului din Gorj în București. Pe drum, ambulanța a rămas fără ventilator și bolnavul a fost internat la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu-Vâlcea. Decesul s-a produs la câteva ore de la internare, bărbatul intrând în stop cardio-respirator și nemairăspunzând manevrelor de resuscitare. Inspectorii de muncă au demarat o anchetă, după ce în spațiul public s-a vehiculat faptul că inspectorului DSP Gorj i s-a făcut rău în timpul programului de lucru. Ar fi derulat un control chiar la Spitalul COVID Târgu-Cărbunești, unde i s-a făcut rău și s-a decis internarea acestuia, în data de 2 martie.

A fost externat cu traheea perforată de la Cărbunești

Georgiana, soția lui Adrian Dobrin, a declarat că bărbatul se afla în timpul programului de lucru când i s-a făcut rău și a fost internat la Cărbunești. De aici, inspectorul DSP a luat legătura cu familia sa. Femeia a precizat că nu înțelege de ce ea a fost pusă să semneze pentru transferul pacientului la un alt spital, dacă acesta era conștient și coopera cu medicii. Cel mai probabil că personalul medical lua în calcul decesul bolnavului. Soția susține că soțul său a fost externat cu traheea perforată de la Spitalul Cărbunești, iar, din această cauză, oxigenul care îi era administrat nu mai ajungea în totalitate în plămâni.

„Eu am dat declarații atât la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, cât și la Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj. Am declarat tot ce știam. Nu am înțeles cum a putut să îi fie perforată traheea. S-a spus că este posibil de la tuse puternică, dar nu știu ce să mai spun. Nu știu de ce m-au pus pe mine să semnez pentru transferul la un alt spital, dacă el era conștient când a plecat spre București?

L-am întrebat dacă nu îi este frig. Am comunicat. Pe drum nu știu ce s-a întâmplat. La un moment dat nu am mai știut nimic vreo câteva ore. Seara după 20.00 m-a sunat o doctoriță de la Spitalul din Vâlcea și mi-a spus că l-au resuscitat și apoi că îi pare rău că a murit. Sper să se facă expertize și tot ce trebuie, să nu mai treacă și alte persoane prin ce a trecut el și noi.”, a declarat soția inspectorului decedat.

Șeful DSP, chemat la audieri

La audieri a fost invitat miercuri de către ITM și Narcis Stoian, directorul Direcției de Sănătate Publică Gorj. Inspectorii de muncă și polițiștii vor să afle dacă șeful DSP Gorj știa de când a prezentat simptome COVID subalternul său cu care, teoretic, se întâlnea și discuta zilnic, și ce măsuri a luat pentru aplicarea măsurilor din pandemie la nivelul unității. Este de precizat că săptămâna trecută, înainte de decesul inspectorului Adrian Dobrin, Direcția de Sănătate Publică a transmis un comunicat potrivit căruia 4 salariați erau infectați cu coronavirus, fără alte lămuriri cu privire la apariția cazurilor de coronavirus și modul de infectare.

Între cei patru se afla și șeful Servicului Control Sănătate Publică. Este de amintit că ar trebui să se afle exact ce s-a întâmplat la Direcția de Sănătate Publică și la Servciul Județean de Ambulanță, având în vedere că Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj și Parchetul Local Târgu Jiu au început o anchetă penală pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Verificări mai derulează în acest caz Inspectoratul Teritorial de Muncă și Departamentul pentru Situații de Urgență Gorj. Singurul care până acum a anunțat că va face public raportul de control de la Serviciul de Ambulanță Județean este prefectul de Gorj, Corneliu Răducan Morega. Și Corpul de Control al prefectului a derulat o verificare la SAJ Gorj.