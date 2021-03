Au început să anuleze rezervările pentru Rânca

Magistraţii de la Judecătoria Craiova au hotărât, săptămâna trecută, să-l condamne la un an şi zece luni de închisoare cu suspendare pe Alexandru Dicu, primar al comunei Malu Mare în perioada 2004-2016. Trei inculpaţi din acest dosar au primit pedepse cuprinse între un an şi două luni şi un an şi opt luni de închisoare, tot cu suspendare. Alţi trei inculpaţi au fost achitaţi de judecătorii craioveni. Anchetatorii au susţinut că, în perioada 2009-2012, Primăria Malu Mare a achiziţionat diverse bunuri sau lucrări la preţuri supraevaluate.