Drumul turistic Runcu Sat – Cheile Sohodolului, reabilitat pe 17,5 kilometri

Un drum județean de importanță turistică din județul Gorj va fi reabilitat. Este Drumul Județean 672 C Sat Runcu – Cheile Sohodolului.

Este o șosea care e intens circulată de public. Turiști din întreaga țară vin an de an pe Valea Sohodolului pentru a petrece în aer liber sau pentru a practica sporturi extreme. Au fost încredințate unei firme de profil serviciile de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor. Acestea vor putea începe imediat ce vremea va permite. O parte din drumul județean care traversează Cheile Sohodolului a și fost afectat la un moment dat de o viitură. Drumul va fi reabilitat pe un tronson de 17,5 kilometri. Lucrările la șoseaua care aduce turiștii într-una din cele mai vizitate zone din județul Gorj ar putea fi demarate în primăvara acestui an, în măsura în care proiectul va fi gata și nu vor fi sincope de altă natură.

Cheile Sohodolului, arie protejată de interes național

Cheile Sohodolului reprezintă o arie naturală protejată de interes național. Este vorba de o rezervație naturală de tip mixt, situată în comuna Runcu, una din cele mai întinse din județul Gorj.

„Rezervația naturală întinsă pe o suprafață de 350 hectare a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 și reprezintă o zonă de chei săpate în calcare cretacice de apele râului Jaleș (Sohodol), cu forme diversificate de relief (doline, canioane, lapiezuri, avene, peșteri, abrupruri stâncoase), cu floră și faună specifică Meridionalilor.

Aria naturală protejată atrage anual mii de turiști din țară și din străinătate.Nările, Fusteica, Inelul, Peștera Popii, Peștera Gârla Vacii sunt niște repere impresionante ale acestei zone, dintre care cea mai vizitată este Peștera Popii datorită picturilor cu siluete antropomorfe de culoare neagră.

Pe cheile Sohodolului se practică alpinismul pe cele 120 de trasee special amenajate. Pe timpul verii temperatura este mai mică cu 10 grade Celsius, datorită umbrei stâncilor și apei râului Sohodol. Aici se găsesc peste 300 de specii de plante specifice acestor locuri, inclusiv castani seculari plantați înainte de anul 1859. În această zonă au avut loc filmările la celebrul film românesc „Mărgelatul”, interpretat de Florin Piersic. Cei care vor să trăiască o experiență inedită în inima naturii au mai multe posibilități de cazare în zona Cheile Sohodolului. Aceștia pot apela la numeroasele pensiuni din comuna Runcu sau pot solicita din timp să își amplaseze corturi”, conform unui site de specialitate.