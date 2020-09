Încă un dosar penal după ce o minoră a fost bătută la Motru

Polițiștii gorjeni au început o nouă anchetă, după ce o fetiță de 8 ani, din Motru, a fost agresată fizic de alte două minore mai mari.

Imaginile au fost postate pe o rețea de socializare, iar anchetatorii s-au sesizat după ce au urmărit filmulețul care are foarte multe comentarii critice și cer ca oamenii legii să intervină. Ancheta vizează comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe.



„Având un vedere imaginile apărute pe rețelele de socializare, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cele trei minore au fost identificate că având 8, respectiv 11 ani, toate din Motru, incidentul fiind petrecut in data de 12.09.2020. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru.”, conform Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj. Este al treilea dosar dechis în ultimele două săptămâni de IPJ Gorj și care vizează delincvența juvenilă. Interesant este că evenimentul de la Motru a avut loc după scandalul de la Târgu Jiu, în care o fetiță de 13 ani a fost bătută și umilită de alte minore.