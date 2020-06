Gorj: Week-end plin de șoferi beți la volan

La finalul săptămânii trecute, polițiștii rutieri au acționat pe drumurile gorjene pentru reducerea riscului producerii de accidente și crearea unui climat de siguranță pentru participanții la trafic, luând măsurile legale față de cei care au fost depistați că încalcă prevederile legale.

Astfel, polițiștii au depistat opt bărbați care conduceau autovehicule, pe drumurile publice, având concentrații de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Un bărbat, de 49 de ani a fost din comuna Drăguțești, a fost identificat în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 663, având o concentrație de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânăr cu alcoolemie de 0,48 mg/l, prins de polițiști în Rovinari

Polițiștii din Rovinari au identificat în trafic un tânăr, de 23 de ani, din localitate în timp ce conducea un autoturism cu o alcoolemie 0,48 mg/l și au mai constatat că un alt localnic, de 31 de ani, în timp ce se deplasa cu bicicleta, pe DC 71 din direcția Timișeni către Rovinari, s-a dezechilibrat și a căzut, suferind leziuni. În urma testării cu aparatul etilotest, în cazul acestuia a rezultat o alcoolemie de 1,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, un alt bărbat, de 42 de ani, din comuna Albeni, a fost depistat de polițiștii din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism, în zona centrală a municipiului, având o alcoolemie de 0,63 mg/l. Polițiști din cadrul Secției 9 de Poliție Rurală Novaci au identificat în trafic un bărbat, de 49 de ani, din comuna Bumbești Pitic, în timp ce conducea, pe raza localității, un autoturism care avea atașate plăcuțe cu numărul de înmatriculare false, iar în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că șoferul se afla în perioada de suspendare a dreptului de a conducea autoturisme pe drumurile publice și are o îmbibație de 0,73 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Totodată, în seara de 28 iunie, polițiștii au depistat un bărbat, de 34 de ani, din comuna Crasna, în timp ce conducea un autoturism, pe DC 501 Săcelu, iar în urma testării, a rezultat o concentrație de 1,64 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

În aceeași zi, polițiștii rutieri din Turceni au depistat în flagrant un bărbat, de 70 de ani, din comuna Plopșoru, în timp ce conducea un moped neînmatriculat, pe DN 66 Izvoarele și aflându-se sub influența alcoolului, cu o valoare de 0,58 mg/l în etilotest. Polițiștii din Motru au oprit în trafic un doljean, de 50 de ani, care conducea un autoturism, pe raza localității, iar cu ocazia verificării, acesta a declarat polițiștilor date de identitate false.

În urma verificărilor efectuate a fost stabilită identitatea persoanei în cauză, cât și faptul că are dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice suspendat din luna mai. În toate cauzele au fost luate măsurile legale, fiind întocmite dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat, pe drumurile publice, de o persoană care se află sub influența alcoolului sau are dreptul de a conduce suspendat, fals privind identitatea și vătămare corporală din culpă.