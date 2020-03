Campanie umanitară pentru a ajuta un elev cu tetrapareză spastică

O Biserică și elevii Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”, ambele din Târgu Jiu, au început o campanie de strângere de fonduri au început o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta un coleg, din clasa a VI-a de la aceeași unitate de învățământ. Campania este intitulată „Darul Inimii” și în aceasta sunt implicați mai mulți elevi și preotul Bisericii Sfinții Voievozi din centrul municipiului Târgu Jiu.

Elevul cu tetrapareză spastică se numește Marian Bălașa și are nevoie de suma de 20.000 de euro pentru o operație la o clinică din Turcia. Băiatul are o șansă la o viață normală, dacă va reuși să strângă la timp suma de bani respectivă.

Preotul Gheorghe Gomoi, care slujește la Biserica amintită, a declarat că activitatea de strângere de fonduri a debutat de la începutul lunii februarie și continua până pe data de 12 martie. Până în prezent, au reușit să strângă suma de 6.000 de lei, însă până la 20.000 de euro mai este mult. „Vrem să înmulțim faptele bune. Biserica participă la un concurs național cu 26 de copii. Sunt două școli generale și un colegiu. Băiatul acesta are nevoie de 20.000 de euro pentru operația din Turcia. Am avut o primă acțiune prin vânzarea de mărțișoare și am strâns suma de 6.000 de lei. Le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat”, a declarat preotul Gheorghe Gomoi.

Campania continuă

Următoarea activitate are loc mâine la sala de sport a Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”, acolo unde se desfășoară o competiție de baschet, iar cei prezenți pot dona bani pentru Marian Bălașa.

„Pe 5 martie are loc o competiție de baschet dedicate lui Marian. Va fi o cutie pentru donații. Fiecare va dărui cât va putea. Va urma un spectacol în Piața Prefecturii, lângă Biserică. Vor fi cântece și poezii. În seara zilei de 12 martie, cei aproximativ 30 de elevi implicați în acest proiect vor aduce zeci de gulguțe și vor fi aprinse. Este un dar de inimă pe care noi îl putem face pentru acest copil. De asemenea, târgujienii care vor să facă o faptă bună pot merge să doneze chiar în biserica din Piața Prefecturii.

În incinta lăcașului de cult este amplasată o cutie în formă de inimă, unde pot fi făcute donații pentru Marian. Sunt lucruri pe care le putem face cu toții. La final o să vedemcâți bani s-au strâns și banii îi depunem în contul asociației care se ocupă de această problemă”, a mai declarat Gheorghe Gomoi, coordonatorul campaniei.