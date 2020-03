Purtător de cuvânt nou la DSP Gorj

Direcția de Sănătate Publică Gorj are de marți un nou purtător de cuvânt. Este vorba de jurista Daiana Militaru. Fostul purtător de cuvânt, Elena Pițian, a fost înlocuit in funcție, după mai mulți ani de activitate. Schimbarea are loc în urma problemelor apărute în urma apariției în județ a primului caz de coronavirus din țară. Săptămâna trecută

DSP Gorj a rămas și fără șefă, demisă de Ministrul Sănătății. Carmen Ivanov a intrat chiar și în atenția organelor de anchetă pentru neglijență în serviciu.