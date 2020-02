Corpul de control al Ministerului Sănătății, verificări la DSP Gorj și Ambulanță

Corpul de control al Ministerului Sănătății va începe verificări la Direcția de Sănătate Publică Gorj și la Serviciul de Ambulanță Județean Gorj. Directorul DSP Gorj, Carmen Ivanov, a fost demis vineri pentru modul defectuos în care a gestionat intervenția, după apariția unui caz de COVID 19 în județ.

„Directorul DSP Gorj nu a respectat procedurile si legislatia in vigoare privind instituirea masurii de carantina a persoanelor in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectarea cu COVID-19 si nu a instituit masurile corespunzatoare in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei. De asemenea, directorul DSP Gorj nu a utilizat spatiile de carantina identificate la nivelul judetului si a transmis raportari inexacte privind situatia din primul judet in care a fost identificat un caz de COVID -19”, se arata intr-un comunicat al MS.

Este de amintit că abia vineri familia tânărului cu noul coronavirus a fost introdusă în carantină, până acum fiind în izolare la domiciliu. Totodată, verificarea la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, va viza o posibilă cercetare disciplinară a unor ambulanțieri. Se va verifica dacă aceștia au refuzat să meargă în misiune, la recoltare de probe. De precizat că directorul SAJ Gorj, Constantin Mitroi, nu se află la serviciu, fiind autoizolat la domiciliu, după ce s-a întors recent de la Milano, Italia.