Gorjenii aproape au epuizat stocurile de măști de protecție din farmacii

Locuitorii județului Gorj au dat iama în farmacii pentru a-și cumpăra măști de protecție. Mai sunt puține farmacii la Târgu Jiu și în județ care să mai dețină în stocuri măști de protecție. Administratorii farmaciilor au lansat noi comenzi pentru a putea onora toate cererile.

O parte a locuitorilor din județ au decis să își facă provizii cu echipamente și materiale sanitare, pentru a nu fi prinși pe picior greșit, în cazul în care în județ va apărea vreun caz de îmbolnăvire cu coronavirus.

Prefectul de Gorj, Cristinel Rujan, a declarat că încă de acum două săptămâni spitalele din județ au început să își comande materialele de protecție și dezinfectanții, precum și medicamentele necesare pentru tratamentul afecțiunilor respiratorii.

Prefectul recomandă ca populația să nu intre în panică

Prefectul de Gorj recomandă ca populația să nu intre în panică și să reacționeze la orice fel de informații care sunt vehiculate în spațiul public și să urmărească mesajele transmise de autorități.

„Populația să nu intre în panică. Sigur că este mai bine să prevenim, decât să se dezvolte ceva negativ ulterior. Așa s-a întâmplat și la UCB. Este bine că profesorul a trimis-o pe studenta bolnavă la cabinetul medical și acolo au început toate procedurile. Am fost personal la Secția Boli infecțioase, alături de președintele Consiliului Județean Gorj. Am discutat cu medicii și cu managerul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Temperatura îi scăzuse sub 37. La prima vedere, pare să fie vorba de o răceală. Dar medicii chinezi au spus că sunt purtători ai virusului fără să aibe simptome.

Apoi simptomele seamănă cu gripa și cu virozele. Proba de la studentă a fost trimisă la București pentru analiză și așteptăm rezultatul până cel târziu miercuri. Tânără rămâne izolată la Secția Boli Infecțioase. Ce pot să mai spun este că sunt persoane care trec prin diferite stări emoționale din cauza acestor evenimente. Dacă au puțină febră și tușesc, intră în panică. Fac un apel la calm și la rațiune. Eu voi fi primul care voi ieși și voi comunica acest lucru, dacă vom avea vreun caz de coronavirus.

În Gorj și în România nu este niciun caz de coronavirus confirmat. Autoritățile centrale au comunicat la nivel local că nu există niciun caz confirmat. Populația nu trebuie să intre în panică“, a precizat Cristinel Rujan.

Un cetățean chinez este în autoizolare

Prefectul de Gorj a mai spus că în județ există un cetățean chinez care recent s-a întors din China. Este vorba de un bărbat căsătorit la Târgu Jiu și care a călătorit în China, dar nu într-o zonă afectată de coronavirus. Persoana respectivă este în autoizolare și nu este bolnavă.

„A fost în China, a revenit în România, la Târgu Jiu. Este un cetățean care a mers într-o regiune din China care nu este afectată de coronavirus. Este căsătorit cu o româncă și e stabilit la Târgu Jiu. Este în autoizolare. Nu a trecut perioada de autoizolare. Nu sunt probleme cu el. Nu a venit din provincia afectată“, a mai spus prefectul de Gorj.

Este de amintit că toate instituțiile publice din județul Gorj transmit în spațiul public, prin intermediul rețelelor de socializare, mesaje pentru a preveni îmbolnăvirea sau transmiterea coronavirusului. În prezent au loc inspecții la spațiile unde vor putea fi găzduite persoane în carantină. În total, sunt disponibile 78 de locuri la nivelul județului Gorj. Este de amintit că și Transloc Târgu Jiu a făcut dezinfecția mijlocelor de transport în comun.