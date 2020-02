Primarul comunei Licurici a demisionat din funcție după 12 ani de mandat

Primarul comunei gorjene Licurici și-a dar demisia din funcție. Liviu Drăgulescu a declarat că revenit la meseria lui de bază, de medic veterinar. Fostul primar a menționat că este dezamăgit de politică și nu a mai rezistat până la finalul mandatului. Atribuțiile primarului au fost preluate de către viceprimar.

„Nu m-a determinat nimeni să plec. Am avut o oportunitate pe linie sanitar-veterinară și în al doilea rând se vede care este situația la nivel național că nu se mai știe ce se întâmplă. Sunt oameni fără bun simț, fără omenie. De oamenii de jos nu îi mai interesează. Au fost și doi locuitori ai comunei care au contribuit la decizia mea. Au ajuns toți să te jignească și pentru ce. Am spus că mai bine plec”, a declarat Liviu Drăgulescu, care are 3 mandate de primar la activ.