Primar reclamat după ce a început să taie ajutoarele sociale

Un primar din Gorj a început să fie reclamat la instituțiile statului, după ce a luat decizia să sisteze ajutoarele sociale. Este vorba de doi localnici din Slivilești, care l-au reclamat pe edilul Sorin Bucurescu, la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială și vor merge și la Parchet pentru a depune o sesizare pentru abuz în serviciu.

Primarul comunei Slivilești, Sorin Bucurescu, a precizat că a luat măsura sistării acordării ajutorului social pentru că cei doi nu ar vrea să lucreze în folosul comunității, așa cum prevede legea, cu toate că sunt apţi de muncă. „Nu se poate. Am ajuns să ne rugăm de ei să vină la ajutorul social, să facă și ei ceva. Nu îi punem să facă nu știu ce munci foarte grele. Sunt și oameni cu necazuri printre ei, dar nu poți să faci nimic. Sunt unii foarte leneși. Nu zice nimeni să stai la minut, dar nici să ignori pe toată lumea că nu vrei. S-au dus la Inspecția Socială că nu sunt vinovați. Au venit la primărie și au spus că mă reclamă la Parchet“, a spus Sorin Bucurescu, primarul comunei Slivilești.

300 de lei ajutor social

Cele două persoane primeau aproximativ 300 de lei pe lună sub formă de ajutor social. Primarul localității Slivilești spune că sunt firme de construcții care desfășoară lucrări pe raza localității și au nevoie de forță de muncă, dar nu au găsit localnici dornici să muncească. „Eu am 38 de oameni la ajutor social. Am o firmă care lucrează la pavele, la trotuare, una la gădiniță. Caută și ei oameni și necalificați. Nu au găsit în toată localitatea nimic. Cum să mai dai înainte în toate astea?“, a declarat Sorin Bucurescu, primarul comunei Slivilești.

Persoanele din Slivilești care beneficiază de ajutorul social desfășoară lucrări edilitar-gospodărești, cum ar fi igienizări, tăieri de arbuști, mărăcini.