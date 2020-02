Fiecare pădurar din Gorj are în gestiune, în medie, 814 hectare de pădure

Pădurile Gorjului sunt păzite mai mult teoretic. Dat fiind faptul că o bună parte din suprafața județului Gorj este acoperită cu domeniu silvic, este nevoie de servicii de pază pentru pădurile aflate în proprietate privată sau în proprietatea statului.

Direcția Silvică Gorj are 424 de salariați, dintre care 215 sunt pădurari. Județul Gorj are în subordine, prin Direcția Silvică, 11 ocoale silvice. Acestea sunt: Târgu-Cărbunești, Hurezani, Motru, Novaci, Padeș, Peșteana, Polovragi, Runcu, Tismana, Târgu Jiu și Turceni. De asemenea, Direcția Silvică administrează un total de peste 173.000 de hectare de pădure. Un număr de 67.000 de hectare de domeniul silvic se află la câmpie, 53.000 în zona de deal și 52.000 la munte.

814 hectare pe cap de pădurar

Potrivit Direcției Silvice Gorj, suprafața medie a unui canton silvic de gestionat de către un pădurar este de 814,96 de hectare. În prezent, din totalul pădurii de administrat de către Romsilva prin Direcția Silvică Gorj, 107.000 reprezintă fond forestier aflat în proprietatea statului, iar 65.000 de hectare reprezintă fond forestier privat pentru care pădurarii prestează servicii de pază.

Conform datelor statistice ale Direcției Silvice Gorj, salariul mediu al unui pădurar este de 4.312 lei. Așadar, nici salariul nu ar reprezenta o motivație prea mare pentru ca un pădurar să ia la pas în fiecare zi cantonul de care răspunde. Nici nu ar avea timp ca pe parcursul unui an să verifice cele peste 812 hectare de domeniu silvic pe care le are sub pază. Este greu de crezut că va reuși să îi prindă pe toți cei care sustrag lemne din pădurile Gorjului.

Mii de controale ale poliției

Este de amintit că Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a efectuat, în ultimul an, mii de controale în ceea ce privește transporturile de lemne.

Astfel, în contextul acţiunilor pentru prevenirea şi combaterea ilegalităților din domeniul silvic, au fost executate 3.852 de controale, dintre care 2.808 controale organizate pe linia legalităţii transportului materialului lemnos, 518 în fondul forestier, 314 pe linia provenienţei, prelucrării, depozitării şi valorificării materialului lemnos, diferenţa fiind reprezentată de alte controale în domeniul silvic şi au fost obţinute următoarele rezultate: 367 de infracțiuni cu privire la regimul silvic; 633 de sancţiuni contravenţionale aplicate; 298 de dosare penale soluţionate.

De asemenea, polițiștii au confiscat 1.471,5 metri cubi de material lemnos confiscat. Acţiunile derulate de către poliţişti s-au realizat în cooperare cu lucrători din cadrul IJJ Gorj, specialişti din cadrul Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, specialişti din cadrul Direcției Silvice Gorj și reprezentanți ai ocoalelor silvice private, ce administrează fond forestier, pe raza județului Gorj.