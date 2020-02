Protest la o firmă de pază controlată de un cunoscut afacerist din Târgu Jiu

„Avem salarii restante pe 3 luni de zile. Nu știu ce au de gând. Ne-au trecut pe altă firmă și noi am semnat, dar sunt banii din urmă. Nici să plecăm nu ne lasă. Am cerut o adeverință de salariat pentru fată, la facultate, să primească bursă socială, și nu am primit. Nu se poate trăi cu salariul luat o dată la trei luni. Vrem să vedem ce spun și cei de la ITM”, a declarat Elena Romanescu.