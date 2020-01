Șeful CJ Gorj nu e de acord cu protestul localnicilor din Bolboși

Șeful Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, are aprecieri critice la adresa primarului din Bolboși, Gheorghe Bilea. Acesta vrea să protesteze alături de sute de localnici la Târgu Jiu. Protestul este îndreptat împotriva Consiliului Județean Gorj de la care Primăria Bolboși a primit la început de an zero lei. Acest lucru s-a întâmplat în tot mandatul lui Gheorghe Bilea. Potrivit lui Cosmin Popescu, edilul din Bolboși a început mai devreme campania electorală și acțiunea sa arată neputința de a conduce primăria și de a-și asigura fondurile necesare pentru implementarea de proiecte. Șeful CJ Gorj susține că, la nivelul Primăriei Bolboși, ar exista chiar un excedent bugetar din anul anterior. Cosmin Popescu este de părere că primari, precum cel din Bolboși, simt că au nevoie de votul alegătorilor și vor să transfere din nerealizările locale către Consilliul Județean.

Bani pentru proiecte

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, dă ca exemplu situația anilor anteriori, când mulți primari spuneau că vor intra în incapacitate de plată. Șeful CJ Gorj a amintit doar de Primăria Stănești. Acolo, într-adevăr ar fi fost probleme financiare grave, ca urmare a banilor care ar fi trebuit să fie plătiți cadrelor didactice, în baza unor hotărâri judecătorești. „Și la Motru au fost probleme, dar au venit fonduri suficiente pentru susținerea activității UATAA. Au fost fonduri de la guvern pentru a acoperi subvenția pentru populație și achiziția de combustibil. Au venit bani și pentru situaţia de la Stănești și toate primăriile au avut fonduri să asigure cheltuielile de funcționare. La fel era și atunci discuția că nu ajung banii“, a spus Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.