Femeie cu fractură la picior, externată ca sănătoasă din Spitalul Județean din Târgu Jiu

„Am fost luată prima cu salvarea de la locul accidentului. Am ajuns la spital și, după un timp, au venit să mă întrebe ce am, deși mă plângeam că nu mai îmi simt piciorul drept. Abia îl mișcam și mă durea foarte tare. Abia respiram, și acum am dureri. La Radiologie era o doamnă foarte irascibilă de ce am eu piercing în arcadă și în piept, că de asta am făcut accident, din cauza piercingului meu. Am crezut că nu vorbește cu mine. O să depun plângere și împotriva ei, pentru că din cauza modului în care și-a făcut ea meseria am ajuns la Timișoara, și abia aici au văzut ce am. Nu știu ce film a făcut acolo“, a spus pacienta.