Trei sate din Tismana, lăsate fără apă

„Așteptăm de o lună și jumătate un răspuns de la Direcția Silvică Gorj. Ne-au cerut clarificări la ultima adresă pe care le-am trimis-o. Ne-au mai cerut astfel de clarificări și cred că o să mai ceară. Ne țin așa de la o lună la alta și noi stăm și așteptăm să facem lucrarea, să aducem apă în localitate. O să merg în audiență la ministrul de resort. Am fost și am discutat cu domnul director, cu toată lumea. Dau unii pe alții că le mai trebuie o hârtie și treburi de genul acesta. Inclusiv de la Romsilva am luat aviz, dar problema este blocată la Gorj“, a spus primarul localității Tismana, Marian Slivilescu.