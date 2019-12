Încă nouă brazi de Crăciun vor fi montați în municipiul Târgu Jiu

Autoritățile locale continuă împodobirea orașului de sărbători, deși luminatul festiv a fost pus în funcțiune de Ziua Națională a României.

S-a încept cu zona centrală a orașului, iar acum se continuă cu montarea ornamentelor pe celelalte străzi și în restul cartierelor. Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a spus că vor fi montate figurine pe stâlpi. În plus, nouă brazi de Crăciun vor fi montați în principalele cartiere din municipiu. Este vorba de Teilor, Griviței, Debarcader, Lido, Narciselor. Sunt folosite și instalațiile vechi care au fost reparate. Instalațiile noi au fost închiriate de la firme de specialitate.

De anul viitor vor fi cumpărate figurine și instalații luminoase

Edilul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a mai spus că vechile instalații nu vor fi suficiente pentru toate cartierele. De anul viitor vor fi cumpărate figurine și instalații luminoase. Anul acesta vor fi instalați brazi în principalele cartiere. Tot ce este folosit în prezent în centrul orașului a fost închiriat. Marcel Romanescu a precizat că an de an se va veni cu instalații noi în zona centrală și pe principalele artere rutiere din oraș. „Suntem în situația de a folosi şi refolosi instalațiile din anii trecuți. Acestea au fost reparate și le ducem în cartiere. Pentru centru am închiriat câteva instalații, să fie ceva diferit față de anul trecut. Așa vrem să procedăm an de an, să venim măcar în zona centrală cu lucruri noi. În rest o să le folosim pe ale noastre cât o să mai putem. La un moment dat se vor deteriora foarte mult. Sunt de zece ani“, a declarat primarul din Târgu Jiu.