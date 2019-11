Andreea Maria Gavrilescu, de patru ani, din satul Sohodol, orașul gorjean Tismana, luptă, alături de familie, să scape de o boală cumplită.

Părinții fetiței au descoperit recent că fata suferă de cancer și au pornit o luptă contracronometru să învingă boala. Copila a suferit deja o primă intervenție chirurgicală în București. Este nevoie de bani pentru tratamentul la o clinică în afara țării. Tătăl copilului a povestit că totul a pornit de la o simplă răceală și s-a descoperit că, de fapt, este vorba de cancer.

Tumoare malignă pe creierul mic

Copila a ajuns să fie trimisă de urgență în urmă cu cinci săptămâni, la Spitalul Clinic „Bagdasar Arseni“ din București. „În urmă cu cinci săptămâni, am mers să îi tratăm de răceală la Spitalul de la Bumbești-Jiu. Mai am un băiețel de şase ani. Am stat o săptămână acolo, am mers acasă și am văzut că fetița nu este bine. Avea dezechilibru și ne tot spunea că o doare capul la spate, la ceafă. Ne-am panicat. Ne-am dus la spital, la Târgu Jiu, într-o seară. Ne-am întors acasă, după ce ne-au spus acolo că fetița nu ar avea nimic. S-a accentuat problema și după două zile am mers la spital la Craiova, la secția pediatrie. De acolo ne-au trimis la Spitalul nr. numărul 3. De la Spitalul nr. 3 ne-au trimis la Spitalul nr. 1 și tot așa până când o doamnă doctor pediatru a făcut un examen CT amănunțit și a pus diagnosticul cu trimitere la un spital din București. Acolo au fost investigații și s-a stabilit clar despre ce este vorba: tumoare malignă pe creierul mic“, a spus Constantin Gavrilescu, tatăl fetei.

Are nevoie de tratamente

Andreea se află acum pe patul de spital. A fost supusă unei intervenții chirurgicale, iar de zilele trecute a început procedeul de kinetoterapie, însă este nevoie de mai mult. „S-a intervenit chirurgical și s-a scos tumoarea subtotal. Nu cred că total pentru că, la cele maligne, nu cred că se poate scoate total. Se merge pe radioterapie, chimioterapie. Se merge pe tratament acum și vrem să ajungem la o clinică din Uniunea Eruopeană, să luptăm să facem tot ce putem pentru copil“, a mai spus Constantin Laurențiu Gavrilescu. Fata urmează să fie transferată la Institutul Clinic de Oncologie Fundeni, pentru a începe procedurile standard de recuperare post-operatorii, iar apoi, în funcție de evoluția stării de sănătate și de puterea de a se lupta pentru viața ei, va fi transferată la o clinică specializată din Uniunea Europeană.

Cum puteţi ajuta

Cont familia Gavrilescu deschis la Raiffeisen Bank

CONT BANCAR GAVRILESCU CONSTANTIN LAURENȚIU: RO93RZBR0000060020053081