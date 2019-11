Gorjul redevine roșu

Liberalii nu numai că au pierdut alegerile în Gorj, dar au rămas și fără localitățile conduse de primari liberali. PSD Gorj a reușit să câștige alegerile în şase din cele nouă orașe. Liberalii au pierdut alegerile inclusiv în municipiul Motru, condus de penelistul Gigel Jianu.

Aceştia au câștigat totuși la alegerile prezidențiale municipiul Târgu Jiu, condus de edilul Marcel Romanescu, de la PNL. Liberalii au obținut 10.960 de voturi, iar social-democrații – 10.200 de voturi. Locul al treilea i-a revenit candidatului Mircea Diaconu, iar pe locul al patrulea se află Dan Barna de la USR. PNL a mai câștigat alegerile la Rovinari, condus de Robert Filip, de la ALDE, respectiv la Novaci, condus de liberalul Dumitru Leuștean. PSD este însă pe primul loc în orașele: Motru (primar PNL), Tismana, Țicleni, Turceni, Bumbești-Jiu și Târgu-Cărbunești.

PSD a obținut 55 de primării din 70!

Rezultatul obținut de social-democrați la alegerile prezidențiale în primul tur nu era așteptat înaintea campaniei electorale. Județul Gorj s-a colorat din nou în roșu. PSD a câștigat 55 de primării, PNL – 13, deși are primari în 20. A fost egalitate de voturi la Bâlteni. De asemenea, PMP a câștigat alegerile la Stejari, acolo unde există și singurul lor edil din Gorj, respectiv Robert Păiuși. Liderul PSD Gorj, Mihai Weber, consideră că filiala a obținut un rezultat de excepție, lucru care i-a permis să se claseze în primele cinci la nivel național: „PSD Gorj a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, având unul dintre cele mai bune rezultate din țară. Clasarea între primele cinci organizații din țară a fost posibilă datorită membrilor și simpatizanților PSD, care au apreciat realizările PSD atât la nivel județean, cât și național. Le mulțumesc tuturor gorjenilor care prin votul lor au făcut posibil acest rezultat de excepție“.

Liberalii au pierdut unde aveau primari

Dan Vîlceanu este dezamăgit după ce Klaus Iohannis a pierdut alegerile în 14 din cele 20 de localități liberale din Gorj. Președintele PNL crede că rezultatul ar fi fost altul, dacă primarii erau mai implicați. „În județul Gorj am avut o creștere de şapte procente față de rezultatul de la europarlamentare. Dezamăgirea mea este la majoritatea primarilor PNL. Partidul Național Liberal nu a reușit să câștige alegerile în 14 din cele 20 de localități conduse de primari liberali. Acest lucru reprezintă pentru mine o mare dezamăgire. Cred că, dacă în aceste localități primarii noștri erau mai implicați și mai dedicați cauzei noastre de a face tot ce putem ca președintele Klaus Iohannis să câștige alegerile și în Gorj, câștigam alegerile fără probleme.

Dacă am pierdut alegerile este pentru că le-am pierdut în localitățile acestea. Scorul nu este dezamăgitor, dar este un bazin electoral în Oltenia care a votat stânga. Am avut probleme unde nu trebuia. Am pierdut 13 primării, 14 localități, cu cea unde a fost egal. Vom face o analiză cu fiecare primar. Putem trage concluzia că sunt localități unde primarii trebuie să se gândească serios la ce vor face la alegerile locale. Noi puteam să câștigăm. Am surprins că am pierdut localități unde nici nu te așteptai. Sunt convins că în turul doi se va repara. În turul doi cred că va câștiga domnul Klaus Iohannis. Nu știu ce candidat putea să dea PNL la prezidențiale ca să pierzi alegerile în fața Vioricăi Dăncilă. Eu cred că au înțeles că e o rușine să pierzi în fața Vioricăi Dăncilă și se vor mobiliza în turul al doilea“, a declarat deputatul Dan Vîlceanu, președintele PNL Gorj.