Sute de kilograme de carne de porc infestată cu pestă porcină africană au fost comercializate în Piața Centrală din Târgu Jiu.

Este vorba de carne scoasă la vânzare în hala de carne a municipiului. Carnea provenită de la o fermă din Argeș, unde a fost depistată pesta porcină africană, a ajuns și pe mesele gorjenilor. În total, este vorba de 400 kg. Inspectorii sanitar-veterinari au ajuns la hala de carne prea târziu pentru că marfa fusese deja comercializată. Nu s-a mai putut face nimic, decât dezinfecția spațiilor, după ce în prealabil hala de carne a fost închisă. Nicolae Călescu, directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Gorj, a declarat că firmele în cauză nu au fost amendate fiindcă nu cunoșteau faptul că respectiva cantitate de carne era infestată cu pestă porcină, iar documentația era corespunzătoare.

„Au sacrificat porcii dintr-o fermă din județul Argeș la un abator din Vâlcea, în data de 19 octombrie. În ziua respectivă, carnea a intrat în Hala de carne din Târgu Jiu. Este vorba de o cantitate de 400 kg de carne la doi agenți economici. Noi am fost anunțați pe data de 28 octombrie, după nouă zile. Ne-am deplasat la fața locului și am identificat documentele, dar nu am mai găsit carnea, deja fusese vândută. DSVSA a procedat conform legislației în vigoare. În momentul în care am fost anunțați, ne-am deplasat, am închis hala și s-a făcut dezinsecția. Agenții economici care au vândut carnea nu au fost amendați pentru că nu aveau de unde să știe că la ferma respectivă a apărut între timp pesta porcină”, a declarat Nicolae Călescu, directorul executiv al DSVSA Gorj.

Și în județul Gorj există 33 de focare de pestă porcină africană.