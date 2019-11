Peste 16.000 de doze de vaccin antigripal, distribuite în județ

Peste 16.000 de doze de vaccin antigripal au fost distribuite, până în prezent, la nivelul județului Gorj. Majoritatea se află deja la medicii de familie.

Aceștia au fost primii care au fost vaccinați, totalul dozelor repartizate pentru vaccinarea cadrelor medicale fiind de 770. Campania de vaccinare a populației este în toi. „La nivelul județului Gorj, deja a început campania de vaccinare. Inițial am primit 770 de doze pentru medicii din unitățile sanitare pentru că ei au fost primii vaccinaţi. După aceea, am mai primit două trașe din vaccinul antigripal. Joi a început distribuţia către medicii de familie din teritoriu a vaccinurilor din tranșa a doua. Până acum am primit 16.000 de vaccinuri antigripale. Mai sunt din vechile doze peste 1.400“, a spus Elena Pițian, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică.

Categoriile de risc

Medicii recomandă vaccinul antigripal tuturor persoanelor cu risc crescut de a dezvolta complicații legate de gripă. Cei care refuză să se vaccineze și în cele din urmă se îmbolnăvesc riscă să-i contamineze și pe cei din jur. Totodată, Elena Pițian trage un semnal de alarmă şi spune că părinții nu ar trebui să își trimită copiii bolnavi în colectivități. „Sperăm ca toți cei care sunt în grupele de risc să meargă la medic să se vaccineze. Trebuie să se protejeze: pacienții cronici, cei cu boli grave, copiii, bătrânii. Medicii de familie vor stabili categoriile care trebuie să fie vaccinate. Apelul nostru este de a ține copiii bolnavi acasă, să nu îi trimită la școală pentru a nu îi îmbolnăvi și pe colegii lor. Este mai bine să prevenim răspândirea gripei decât să o tratăm“, a spus Elena Pițian.