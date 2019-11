ISU a început monitorizarea adăposturilor de protecție civilă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Gorj a demarat o verificare a adăposturilor de protecție civilă din județ. Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj, a precizat că au fost luate măsuri pentru ca adăposturile de pe raza municipiului Târgu Jiu să fie funcționale. Aici există 70 de adăposturi, însă în unele dintre acestea încă se mai depozitează diferite obiecte, în special în cele de la subsolul blocurilor.

„Am demarat o acțiune de verificare a adăposturilor de protecție civilă existente la nivelul județului Gorj. Dacă atunci când am demarat această verificare situația nu a fost una îmbucurătoare, în acest moment am inițiat demersuri și am luat măsuri ca aceste adăposturi de protecție civilă să fie utilizabile. În municipiul Târgu Jiu, ele au fost aduse în stare de funcționare și au fost marcate corespunzător. Marcarea acestor adăposturi s-a făcut cu însemnul protecției civile, care este un triunghi echilateral albastru pe fundal portocaliu”, a declarat Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.

Toate sunt monitorizate

Adăposturile sunt amenajate la subsolurile clădirilor, iar lista spațiilor de acest fel este disponibilă pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. „Aceste adăposturi de protecție civilă sunt amplasate la subsolul clădirilor, fie că vorbim de agenți economici sau de blocuri de locuințe. Ele au fost verificate pentru a putea fi folosite în caz de nevoie. Lista cu aceste adăposturi este pe site-ul instituției. Este disponibilă și lista cu adăposturile la nivel național“, a mai spus Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj.