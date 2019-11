Gorj: Polițiștii au reținut 64 de permise auto

Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Gorj au desfășurat la finalul săptămânii trecute acțiuni pentru depistarea conducătorilor auto, care conduc autoturisme pe drumurile publice, sub influența alcoolului sau a unor substanțe psihoactive.

Au fost aplicate 336 de amenzi pentru mai multe nereguli depistate în trafic (din care 16 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului) și reținute 64 de permise de conducere (din care 21 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului). Polițiștii au mai constatat și 7 infracțiuni rutiere (șase privind conducerea sub influența alcoolului și una sub influența unor substanțe psihoactive).

De asemenea, în ziua de vineri, 1 noiembrie , polițiști din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu reprezentanți ai RAR Gorj, au mai desfășurat o acțiune pe linia verificării stării tehnice a autovehiculelor puse în circulație. Cu această ocazie, au fost depistate mai multe nereguli, sancționate de polițiști cu 15 amenzi (14 conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și una conform Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi și închiriere), în valoare de peste 5.000 lei. Totodată, polițiștii au reținut șase certificate de înmatriculare, ca măsură complementară pentru neregulile constatate.