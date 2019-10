Buget pentru reabilitarea celor două pasarele din Târgu Jiu

„În primăvară, pot începe lucrările. Vrem ca până la finalul acestui an să fie finalizate ambele licitații. Se vor reface structurile la poduri. Se va lucra etapizat. Chiar și la calea de rulare se va lucra pe fiecare sens sau pe timpul nopții, când nu este un trafic așa de intens. Avem, așa cum am spus, finanțare și pentru pasajul de pe strada Ciocârlău. Acolo nu am avut incidente majore. A fost acea problemă care a fost eliminată. Se execută lucrări de consolidare care vor fi gata anul acesta, iar anul viitor va fi modernizat complet întreg pasajul pentru că avem finanțarea prevăzută“, a mai spus Raul Chiriac.