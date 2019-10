Gorjul a ajuns la aproape 20 de produse montane înregistrate oficial

Șapte noi produse montane au fost atestate săptămâna aceasta în județul Gorj. Este vorba de produse din carne de vacă angus. Toate aparțin unui producător din localitatea Schela, de lângă municipiul Târgu Jiu. „Marți am primit decizia de la Agenția Națională a Zonei Montane pentru acordarea dreptului de utilizare a mențiunii facultative de produs montan pentru încă 7 produse dinzona montană. Este vorba de un producător din zona Schela. Cele șapte produse pentru care s-a primit dreptul de utilizare a acestei calități sunt produse din carne de angus și anume: cârnați grill, cârnați picanți, pastrami de angus, salam montan, parizer, burger și pastă de mici. Toate aceste produse sunt din carne de vită din rasa angus. Am îmbogățit la aproape 20 numărul produselor montane. Mai avem bulzul regelui și telemeaua de oaie, la Novaci, plus alte 11 produse la Tismana”, a declarat Alin Petrică, directorul Direcției pentru Agricultură Gorj.