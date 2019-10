Câini otrăviți în orașul Bumbești-Jiu

Câțiva câini au fost găsiți de trecători, luni dimineață, zăcând pe străzile din Bumbești-Jiu, Gorj, unii în agonie, alții morți.

Localnicii susțin că patrupedele ar fi fost otrăvite. Iubitorii de animale au sărit în ajutorul acestora, sperând că vor putea să îi salveze. Constantin Bobaru, primarul orașului Bumbești-Jiu, spune că, de-a lungul timpului, au fost probleme cu câinii comunitari, care au mușcat oamenii.

Din acest motiv, edilul crede că făptașii ar putea fi locuitori ai orașului. „Unii cetățeni au sesizat, pe bună dreptate, ceea ce s-a întâmplat. Eu nu pot decât să confirm că s-a întâmplat acest lucru. Nu este deloc plăcut să se întâmple astfel de lucruri și, din păcate, avem aceste cazuri de câini găsiți otrăviți. Nu știm cine a putut să facă aceste lucruri“, a declarat Constantin Bobaru.

Problemă fără soluție

Primarul localității Bumbești Jiu a mai spus că s-au desfășurat diferite acțiuni pentru reducerea numărului de câini comunitari de pe străzi, prin sterilizarea acestora și prinderea lor pentru a fi duși în adăpostul special amenajat pentru ei. „A fost sesizată Poliția Locală. Știu că au fost depistate două patrupede despre care se presupune că au fost otrăvite. În zonă au ajuns două echipaje ale Poliției Locale. A venit și o reprezentantă a unei asociații de protecție a animalelor.

Li s-ar fi administrat atropină, dar nu se poate spune cu certitudine acest lucru. Și la Bumbești-Jiu, ca peste tot în țară, am avut probleme cu animalele fără stăpân. Am avut vreo patru campanii de sterilizări. Am avut un contract cu un medic veterinar, dar nu s-a rezolvat problema. Încercăm în continuare să găsim soluții pentru acest fenomen“, a spus primarul din Bumbești-Jiu.