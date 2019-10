Ședință de urgență a Consiliului Local pentru preluarea Stadionului Municipal

Consiliul Local Târgu Jiu se va reuni în cadrul unei ședințe extraordinare pentru a aproba preluarea Stadionului Municipal de la Compania Națională de Investiții. Stadionul construit în municipiul Târgu Jiu de Compania Naţională de Investiţii a fost predate prin protocol autorităților locale. Investiţia se ridică la o valoarea de peste 121 de milioane de lei, contribuţia Primăriei Târgu Jiu fiind de 10%.

Baza sportivă este clasificată la patru stele, ceea ce înseamnă că poate să găzduiască meciuri de până la nivelul semifinalelor de cupe europene. Stadionul dispune de 12.500 de locuri acoperite, sector VIP, sală de conferinţe de aproximativ 100 de locuri, un hotel cu 40 de camere, lift, parcare subterană, corp administrativ şi spaţii comerciale. De asemenea, stadionul dispune şi de o pistă modernă de atletism.

Pandurii are contract de comodat

Pe 25 octombrie, de la ora 15.00, are loc inaugurarea cu un meci de fotbal dintre fostele glorii de la Pandurii și foști jucători ai echipei naționale de fotbal din anii 2000, conduși de Adrian Ilie. De la ora 18.00 va avea loc meciul Pandurii – U Cluj. Panglica va fi tăiată de cel mai în vârstă suporter de la Pandurii, care are 88 de ani, și cel mai tânăr fotbalist de la grupele de copii și juniori, care are șapte ani.

Autoritățile locale au deja trei solicitări pentru folosirea Stadionului Municipal, respectiv de la Pandurii Lignitul Târgu Jiu, Viitorul Târgu Jiu și FC U Craiova. Pandurii Lignitul va folosi gratuit arena, în baza unui contract mai vechi de comodat, în timp ce alte echipe interesate vor trebui să plătească o chirie. Contractul de comodat cu Pandurii expiră în 2021, însă conducătorii echipei cer prelungirea acestuia cu perioada în care au avut loc lucrările la noua arenă.