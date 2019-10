Un tânăr băut și fără permis a intrat cu mașina într-un gard

Un autoturism urmărit de polițiști, noaptea trecută, care nu a oprit la semnalele polițiștilor a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un gard.

Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, şoferul autoturismului de aseară are 26 de ani, din Dolj și nu deținea permis de conducere, aflandu se, totodată sub influența alcoolului, cu o concentrație de 0,07 mg /l alcool pur în aerul expirat.Pasagera care a suferit leziuni are 17 ani, tot din judetul Dolj.Mașină era înmatriculata in Mehedinți.

Polițiștii gorjeni au mai precizat pentru Gazeta de Sud că a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere fără permis.