UM Sadu nu a primit cele 5 milioane de dolari pentru investiții

Se poate vedea pe site că stăm rău cu arieratele. Noi anul trecut am închis cu un plus mic. Am ieșit din zona de minus. Anul 2020 suntem programați tot pe plus. Anul acesta avem ceva contracte, mai supraviețuim. Noi avem datoriile istorice. Nu avem de unde să reducem datoriile de 60 de milioane de lei. S-a tot vorbit de reducerea datoriilor, dar doar vorbit.Este o povară pentru noi de la un an la altul“, a mai declarat managerul Uzinei Mecanice de la Bumbești-Jiu.