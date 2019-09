O nouă ambulanță Salvamont pentru intervențiile în zona montană

Am analizat cu cei de la Consiliul Județean și am ajuns la concluzia că este nevoie de achiziția unei ambulanțe medicalizate. Va intra în dotarea noastră. Va fi dotată cu tot ce înseamnă primul ajutor. Va avea defibrilator, trusă medicală, aparat de oxigen. Va avea tot ce trebuie pentru a interveni în condiții bune în zona montană. A fost realizată procedura și am achiziționat ambulanța. Noi ținem la ambulanța veche, dar are deja 13 ani, a declarat Sabin Cornoiu, șeful Serviciului Public al Salvamont și Salvaspeo Gorj