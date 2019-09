Pe 23 septembrie începe recepția la Stadionul Municipal

Recepția la Stadionul Municipal din Târgu Jiu va începe pe 23 septembrie. Este anunțul făcut de deputatul de Gorj, Mihai Weber.

În ultimele luni s-a vorbit de o tergiversare a lucrărilor și a recepției. Parlamentarul susține a că a purtat discuții cu șefii Ministerului Dezvoltării și ai Companiei Naționale de Investiții. Din datele primite a rezultat că pe 23 septembrie va începe recepția lucrărilor executate la arena de 28 de milioane de euro. Mihai Weber susține că recepția nu va dura mai mult de 10 zile.

„Nu a existat intenția de tergiversare sau de amânare a recepției la această investiție. Am discutat cu conducerea Ministerului Dezvoltării. Am cerut un calendar. Acum am aflat că data de 23 septembrie este data debutului recepției tehnice. Va fi făcută analiza elementelor tehnice. Va urma să se stabilească ulterior data finală la care va fi preluată de autoritatea locală investiția. Este una modernă, o investiție de care vor beneficia toți gorjenii într-un timp foarte scurt”, a spus deputatul de Gorj, Mihai Weber.



Stadionul, preluat până la finalul anului

Stadionul Municipal de la Târgu Jiu a costat 28 de milioane de euro. Investiţia a fost finanțată de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții. Arena ar fi trebuit să fie inaugurată de acum un an.

„Anul acesta cu siguranță va fi efectuată recepția finală. Pe 23 va fi prezentă comisia de recepție și vor prelua toate elementele. Va urma pasul final și recepția finală și vor fi încheiate toate documentele necesare. Până la finalul anului se va face recepția și stadionul va reveni autorităților locale. Nu este nimeni vinovat pentru starea de fapt. Autoritățile locale trebuie să aprecieze că au fost aprobate toate fondurile pentru realizarea stadionului și totul este la final acum. Nu vreau să comentez mai mult, ci să vedem folosită această investiție”, a mai declarat Mihai Weber.