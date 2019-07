1 de 2



Polițiști din cadrul Biroului Rutier – Poliția Municipiului Târgu Jiu au identificat în trafic un şofer, de 25 de ani, din municipiu, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Constantin Brâncuși, aflându-se sub influența substanțelor psihoactive. Oamenii legii l-au testat pe şofer cu aparatul Drug Test. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe.