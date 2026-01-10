A încetat din viaţă şeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu

Inspectorul şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, comisar-şef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit, sâmbătă, la vârsta de 51 de ani. Acesta se afla la birou, şi cel mai probabil a făcut un infarct, spun colegii săi, care menţionează că a fost un om „extraordinar”, care muncea foarte mult.

Vestea dispariției sale reprezintă o pierdere grea pentru instituția noastră. De-a lungul carierei sale, domnul Marius-Daniel Mîrzacu a dat dovadă de profesionalism, responsabilitate și devotament față de misiunea Poliției Române, contribuind semnificativ la îndeplinirea obiectivelor instituționale și la menținerea siguranței publice.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, împreună cu întregul colectiv, transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

În aceste momente de profundă tristețe, suntem alături de familia îndurerată și ne exprimăm întreaga compasiune.

Născut în anul 1974 la Ștefănești, județul Argeș, Marius-Daniel Mîrzacu a ocupat din 2024 funcția de împuternicit pe postul de inspector-șef al IPJ Dolj, iar din noiembrie 2025 câștigase concursul pentru această funcție. Anterior, a condus Serviciul Anticorupție din Poliție la nivelul județului Argeș.

Ministerul Afacerilor Interne, mesaj de condoleanțe

Și Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj de condoleanțe: „Suntem alături de colegii din Poliția Română, în aceste momente de profundă durere. Comisarul-șef Marius-Daniel Mîrzacu va rămâne în memoria noastră ca un profesionist dedicat, care și-a îndeplinit misiunea cu responsabilitate, demnitate și devotament față de cetățeni. Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

