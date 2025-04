Reduceri de personal la DGASPC Dolj

Consilierii judeţeni doljeni au votat, în şedinţa de ieri, reduceri de personal la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Dolj.

Se va reduce numărul de posturi cu 694, din care 300 de posturi ocupate și 394 de posturi vacante, prin:

reorganizarea structurilor organizatorice ale instituţiei – aparat propriu;

reorganizarea structurilor organizatorice ale instituţiei – servicii sociale.

Prin modificările propuse spre aprobare la organigrama și statul de funcții, numărul de posturi existent pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj se reduce de la 2121 de posturi la 1427 de posturi.

Reorganizarea presupune modificarea structurii organizatorice a DGASPC Dolj, prin comasarea unor servicii, înființarea altora noi și actualizarea fișelor de post pentru mai buna desfășurare a activităților specifice.

„Scopul acestei reorganizări este acela de a consolida capacitatea DGASPC Dolj de a răspunde prompt și eficient nevoilor beneficiarilor. Este o ajustare necesară în contextul modificărilor legislative, dar și al evoluției dinamicii sociale din județ”, se arată în hotărâre.

Beneficiarii nu vor avea de suferit

Președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, a explicat că aceste reorganizări se fac la nivelul tuturor instituțiilor din România.

„Noi am început să lucrăm la un proiect de reorganizare a direcției din momentul când am văzut și modul de concepere a bugetului național, când am văzut modul de gândire a tot ce înseamnă organizarea și reorganizarea unor direcții din subordinea Consiliului Județean.

Primul principiu a fost ca niciun beneficiar să nu aibă de suferit. Copil, adult, adult cu handicap și niciun beneficiar nu va avea de suferit.

Toate vor funcționa la standardul pe care-l cere legea, tot ce înseamnă partea de bunuri, servicii, va fi asigurată la standardul pe care-l cere legea, chiar dacă standardul de cost nu a mai fost actualizat de ani și ani de zile și nu mai dai 17 lei trei mese pe zi, dar de aici vin bani de la Consiliul Județean să suplimentăm și vom asigura în continuare aceste fonduri. Dar pentru reorganizarea activității, într-adevăr sunt 282 de persoane care au de suferit prin pierderea locului de muncă. Știți cum e treaba? Eu zic să o facem mai, cum să zic, mai categoric. Dacă avem vreo informație, o spunem nu aici, acolo unde trebuie să se ocupe de ea”, a spus președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile.

Pentru ocuparea posturilor, angajații vor da examen pentru a ocupa funcțiile aferente.

