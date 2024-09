Program INSPIRE Cinema Craiova Mercur 13 – 19 Septembrie

Jung Kook: I Am Still / Jung Kook: Încă exist

Regia: Park Junsoo

Cu: Jungkook

Gen Film: Documentar, Muzică

Durată: 93 min

Rating: AG

Jung Kook de la BTS, „Artistul Pop al Secolului 21,” a avansat pe scena mondială cu single-ul său de debut, solo, „Seven (feat. Latto),” în iulie 2023. Având un succes fără precedent, Jung Kook a devenit primul artist solo asiatic care a ajuns pe primul loc în topurile Billboard HOT 100, Global 200 și Global 200 Excl. US. Single-urile sale „Seven,” „3D (feat. Jack Harlow)” și „Standing Next to You” au ajuns toate în top 10 al Billboard HOT 100, făcându-l singurul artist solo K-pop cu această performanță. Albumul său „GOLDEN” a făcut, de asemenea, istorie, rămânând în topul Billboard 200 timp de 24 de săptămâni consecutive.

Prezentând interviuri exclusive, imagini din culise nevăzute până acum și momente electrizante din concerte, acest nou film prezintă călătoria de opt luni a lui Jung Kook, surprinzând devotamentul neclintit și dezvoltarea sa.

Miercuri 19:00

Usher: Rendezvous in Paris

Regia: Anthony Mandler

Cu: Usher Raymond

Gen Film: Muzica

Durată: 81 min

Rating: AG

Usher: Rendezvous la Paris este un film-concert bazat pe spectacolele fenomenale din rezidența lui Usher în Vegas, o confesiune seducătoare cu un strop de farmec parizian. Capturat în timpul Săptămânii Modei de la Paris pe La Seine Musicale, filmul prezintă hituri de top, precum „Yeah!”, „My Boo”, „Love In This Club” și multe altele din cariera de 30 de ani a lui Usher, costumații inedite, efecte speciale și de lumini de ultimă generație. Pe lângă experiența vibrantă a concertului, Usher oferă publicului o privire în spatele scenei – creând un moment cinematografic global pe care nu vei dori să-l ratezi.

Sambata 18:45

Transformers One / Transformers Unu 3D Avanpremiera

Regia: Josh Cooley

Cu: Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Keegan-Michael Key, Laurence Fishburne, Brian Tyree Henry

Gen Film: Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 104 min

Rating: AG

Transformers Unu este povestea neștiută a originii lui Optimus Prime și Megatron, mai bine cunoscuți drept dușmani înverșunați, dar care odată au fost prieteni legați ca frați care au schimbat soarta Cybertronului pentru totdeauna.

Dublat: Duminica 12:50

The Inventor / Leo, marele inventator

Regia: Jim Capobianco, Pierre-Luc Granjon

Cu: Daisy Ridley, Marion Cotillard, Matt Berry, Stephen Fry

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 100 min

Rating: AG

Inventator curios și tare încăpățânat, Leonardo da Vinci părăsește Italia pentru curtea regelui Franței, unde poate să-și continue experimentele inovatoare, unele șocante pentru epoca sa, cum ar fi studiul corpului omenesc. În Franța o are de partea sa pe curajoasa prințesă Marguerite, care îl ajută să descopere răspunsul la marea întrebare „Care este sensul vieții?”.

Dublat: Vineri pana Joi 13:10; 15:15

Subtitrat: Vineri, Duminica pana Marti, Joi 18:45

Sambata, Miercuri 16:40

Ext. Mașină. Noapte

Regia: Andrei Crețulescu

Cu: Rodica Lazăr, Dorian Boguță, Șerban Pavlu, Andi Vasluianu

Gen Film: Comedie

Durată: 73 min

Rating: AP12

Nu-i lucru ușor să faci un film mic cu pretenții mari. O echipă de producție se chinuie să pună pe picioare un film de gen care să rupă gura târgului – twisturi șocante, filmări într-o zonă izolată din munți, actori mulți și faimoși, o haită de lupi, efecte speciale complexe și multe cascadorii periculoase. Dar socoteala de acasa. Pe măsură ce filmarea propriu-zisă se apropie, nimic nu iese cum ar trebui: regizorul umblă pe coclauri, maestrul cascador a spălat putina, starleta cu sute de mii de urmăritori pe instagram face turul Europei iar actorii principali par căzuți în butoiul cu melancolie și încep să caute sensul vieții. Cu atâtea vești „bune”, lucrurile o iau rapid la vale. La propriu.

Vineri pana Joi 21:00

Ca fetele

Regia: Camelia Popa

Cu: Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Marian Râlea, Cătălin Cățoiu, Aura Călărașu

Gen Film: Comedie

Durată: 110 min

Rating: AP12

Cela și Rosana sunt alături de prietena lor, Silvia, după decesul soțului acesteia despre care află că o înșela de trei ani. Aceasă veste marchează începutul unor aventuri cu accente comice care aduc împreună și vindecă în moduri neașteptate destinele a șapte personaje aflate în căutarea iubirii și a acceptării de sine.

Vineri, Sambata, Luni pana Joi 12:50; 17:35; 19:40; 21:45

Duminica 17:35; 19:40; 21:45

Speak No Evil / Nu vorbi de rău

Regia: James Watkins

Cu: Mackenzie Davis, James McAvoy, Scoot McNairy

Gen Film: Dramă, Horror, Thriller

Durată: 115 min

Rating: N15

Când o familie americană este invitată să petreacă weekendul la idilica proprietate de la țară a unei fermecătoare familii britanice cu care s-au împrietenit în vacanță, ceea ce începe ca o vacanță de vis se transformă curând într-un coșmar psihologic.

Vineri, Sambata, Luni pana Joi 12:50; 17:35; 19:40; 21:45

Duminica 17:35; 19:40; 21:45

Kinds of Kindness / Forme de bunătate

Regia: Yorgos Lanthimos

Cu: Emma Stone, Margaret Qualley, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Hong Chau

Gen Film: Comedie, Dramă

Durată: 169 min

Rating: IM18

Un bărbat încearcă să-și recapete controlul asupra propriei vieți. Un polițist este alarmat de faptul că soția sa, care dispăruse pe mare, s-a întors și acum pare o cu totul altă persoană. O femeie este hotărâtă să dea de urma unei persoane cu o abilitate specială în stare să devină un extraordinar lider spiritual. Ce se va întâmpla când aceste personaje interacționează?

Vineri pana Joi 17:20; 20:40

Rapunzel

Regia: Daniel Burcea

Cu: Daniel Burcea, Andra Mirescu, Victor Bucur, Ana Maria Calița

Gen Film: Teatru

Durată: 35 min

Rating: AG

După ce a primit puterea de vindecare de la o floare magică, Rapunzel este răpită din palat în mijlocul nopții de către mama Gothel. Mama Gothel știe că puterile magice ale florii sunt în părul de aur a lui Rapunzel și pentru a rămâne mereu tânără plănuiește să o țină pe Rapunzel în turnul ei ascuns.

Ajunsă la vârsta adolescenței aceasta nu poate să nu se întrebe cum este lumea de afară! Întâmplarea face ca într-o zi Prințul George să se rătăcească și să ajungă la turnul în care aceasta este captivă și să o ajute să iasă.

Cei mici participă alături de Prințesa Rapunzel în călătoria cea mai interesantă și magnifică a vieții ei.

Actorii vor da viață personajelor: Rapunzel, Mama Gothel și Prințul George.

Spectacol de teatru de păpuși recomandat copiilor cu vârsta de peste 5 ani.

Duminica 11:30

Beetlejuice Beetlejuice

Regia: Tim Burton

Cu: Jenna Ortega, Monica Bellucci, Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara

Gen Film: Comedie, Fantastic, Horror

Durată: 110 min

Rating: AP12

Beetlejuice se întoarce! După o neașteptată tragedie de familie, trei generații din familia Deetz revin acasă în Winter River. Încă bântuită de amintirea lui Beetlejuice, viața Lydiei este dată peste cap atunci când fiica ei rebelă, Astrid, descoperă misterioasa machetă a orașului în podul casei, iar portalul către viața de apoi este deschis accidental. În timp ce problemele se adună pe ambele fronturi, e doar o chestiune de timp până când cineva pronunță Beetlejuice de trei ori, iar înșelătorul demon apare pentru a împrăștia haos.

Vineri pana Marti, Joi 19:00

Duminica 14:15; 19:00

Miercuri 18:45

Longlegs / Longlegs: Colecționarul de suflete

Regia: Osgood Perkins

Cu: Nicolas Cage, Maika Monroe, Alicia Witt, Blair Underwood

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 106 min

Rating: IM18

Agenta FBI Lee Harker este desemnată să rezolve misterul din spatele unor omoruri șocante, care par a fi opera unui criminal în serie. Pe măsură ce ancheta se complică și apar indicii din sfera ocultismului, Harker descoperă că are o legătură personală cu ucigașul. O va ajuta însă asta să îi anticipeze mișcările înainte să fie prea târziu?

Vineri 21:15

Sambata 14:00; 21:15

Duminica pana Joi 21:15

My Penguin Friend / DinDim, prietenul meu pinguin

Regia: David Schurmann

Cu: Jean Reno, Adriana Barraza, Rocío Hernández, Nicolás Francella, Alexia Moyano

Gen Film: Drama, Familie

Durată: 103 min

Rating: AG

João, un umil pescar, salvează un simpatic pinguin Magellan, victima unei teribile deversări de petrol pe coasta Braziliei. Pentru că trebuia să aibă un nume, i s-a spus DinDim. Și așa viața pescarului cu inima frîntă a început să se schimbe. O aventură fermecătoare inspirată de o poveste reală.

Pinguinul și pescarul devin prieteni neașteptați, atât de uniți încât nici măcar vastul ocean nu îi poate despărți.

Dublat: Vineri, Luni, Marti, Joi 14:20

Sambata, Duminica 12:10; Miercuri 12:35

Subtitrat: Vineri, Duminica pana Marti, Joi 16:40

Sambata 14:20; Miercuri 14:40

Alien: Romulus

Regia: Fede Alvarez

Cu: Isabela Merced, Cailee Spaeny, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn, Aileen Wu

Gen Film: Horror, SF

Durată: 123 min

Rating: N 15

Plasat cu acțiunea între Alien (1979) și Aliens (1986), filmul spune povestea mai multor tineri care ajung pe stația spațială de cercetare Romulus,în prezent abandonată, cu speranța de a face rost de echipamente pe care le pot vinde pentru a obține un profit care le-ar îmbunătăți viața pe planeta colonizată de unde provin. Cu toate acestea tinerii descoperă în interiorul stației una dintre cele mai periculoase forme de viață extraterestre din univers, totul transformându-se într-o terifiantă luptă pentru supraviețuire.

Vineri pana Joi 14:30

10 Lives / 10 vieți norocoase

Regia: Christopher Jenkins

Cu: Sophie Okonedo, Simone Ashley, Bill Nighy, Jeremy Swift

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie

Durată: 93 min

Rating: AG

Beckett este un motan adorabil și extrem de răsfățat care nu știe să aprecieze lucrurile bune din viață sa. Stăpâna lui este Rose, o tânără cercetătoare hotărâtă să salveze albinele de la extincție, l-a găsit și salvat pe pisoi de la un adăpost pentru animale încă de când era puiuț și de atunci au fost mereu doar ei doi.

Însă totul e pe cale să se schimbe radical după ce Beckett își pierde și cea de-a noua viață. „10 vieți norocoase” este povestea unui personaj pe cât de pufos pe atât de egoist care învață ce înseamnă altruismul și eroismul atunci când iubești. Uneori e nevoie să încerci mai multe drumuri diferite până ajungi la destinul și cea mai bună versiune a ta!

Dublat: Vineri pana Joi 12:35

It Ends with Us / Totul se termină cu noi

Regia: Justin Baldoni

Cu: Blake Lively, Jenny Slate, Brandon Tyles, Justin Baldoni, Hasan Minhaj

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 110 min

Rating: AP 12

Lily crede că a găsit dragostea adevărată alături de Ryle, dar când un incident dureros îi declanșează traume din trecut, trebuie să decidă dacă dragostea e suficientă pentru căsnicia lor. Lucrurile se complică și mai mult atunci când prima ei iubire reapare în viața ei.

Vineri pana Joi 15:00

Deadpool & Wolverine 3D

Regia: Shawn Levy

Cu: Ryan Reynolds, Hugh Jackman

Gen Film: Actiune, Comedie, SF

Durată: 132 min

Rating: N 15

Ryan Reynolds își reia rolul titular în cel de-al treilea capitol al francizei, în care se va reîntâlni cu Wolverine, personajul X-Men interpretat de Hugh Jackman.

Va schimba iresponsabilul Deadpool istoria Universului Cinematic Marvel?

Vineri pana Marti, Joi 16:20

Miercuri 16:10

Inside Out 2 / Întors pe dos 2 3D

Regia: Kelsey Mann

Cu: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Liza Lapira, Maya Hawke

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Dramă, Familie, Fantastic

Durată: 102 min

Rating: AG

„Întors pe dos 2”, de la Disney și Pixar, revine în mintea proaspetei adolescente Riley, tocmai când totul este brusc dat peste cap din cauza unei surprize neașteptate: apariția unor noi Emoții!

Bucuria, Tristețea, Furia, Frica și Dezgustul, emoțiile care s-au înțeles una pe alta și au condus mult timp o operațiune de succes din toate punctele de vedere, nu sunt sigure cum să reacționeze atunci când apare Anxietatea. Și se pare că Ea nu a venit singură.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 14:00

Sambata, Duminica 11:50

