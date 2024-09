Olguţa Vasilescu: Taxele locale din 2025 vor fi indexate cu inflaţia. Ce spune primarul despre legea care a nemulţumit zeci de mii de pensionari

Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, a criticat fostele conduceri ale PNL şi USR pentru situaţia tensionată legată de creşterea pensiilor pe baza noii legi care ia în calcul perioada de contributivitate. Edilul Craiovei a făcut o radiografie a procesului legislativ care a dus în cele din urmă la noile măriri cu aplicabilitate de la 1 septembrie şi a precizat că legea actuală „nu este prefectă, dar a fost maxim ce s-a putut scoate“.

Olguţa Vasilescu a explicat că cea mai mare parte a taxelor din 2025 din Craiova nu vor creşte, dar vor fi indexate cu rata inflaţiei. Despre prezidenţiabilul Marcel Ciolacu, primarul Craiovei a spus că acesta are prima şansă, deoarece este „primul candidat PSD la preşedinţie căruia nu poţi să-i reproşezi că este arogant sau treburi din acestea“.

Despre Nicolae Ciucă, Vasilescu a precizat că nu îi este teamă că va fi din nou prim-ministru. „Nu ne-a ajutat cu nimic, dar nici nu ne-a încurcat, poate un pic, când rămăsesem singurul oraș din România care nu primise subvenția pentru căldură“.

Olguţa Vasilescu a încercat să calmeze spiritele încinse în rândul anumitor categorii de pensionari nemulţumiţi că nu le-a crescut pensia după aplicarea noii legi bazată pe principiul contributivităţii, situaţie care putea fi explicată foarte uşor de către reprezentanţii Casei de Pensii, după cum a precizat ea.

Vasilescu a făcut un scurt istoric al demersurilor PSD de mărire a pensiilor începând cu 2017 spunând că partidul pe care îl reprezintă a fost singurul care a făcut acest lucru. „La legea din 2017 au lucrat cei mai buni specialişti de la Casa de Pensii şi a ieşit în 2019 aproape de perfecţiune.

Jalonul pe pensii asumat fără să ceară nimeni

Am simulat această lege ca să nu avem surprize cu scăderi pe ea timp de mai bine de un an, am avut foarte multe discuţii cu Comisia Europeană , cu FMI, am primit foarte multe observaţii, nu am ţinut cont de niciuna pentru că nimeni nu putea să ne impună nimic în acel moment. Apoi ar fi trebuit să se cumpere softul de recalculare a celor 5 milioane de pensii, iar în 2020 – 2022 să se facă.

Noi am plecat de la guvernare, apoi guvernul Orban v-a spus că nu va aplica această lege şi nu a făcut nici o majorare nici cu rata inflaţiei. Apoi a venit Cîţu care a început renegocierea PNRR împreună cu marele specialist Ghinea care a introdus mai multe considerente în condiţiile în care nimeni de la Comisia Europeană nu ne ceruse să ne asumăm un jalon pe pensii.

Şocul din PNRR

La vremea respectivă PNRR nu a fost discutat în parlament, nu s-a primit nici un fel de sugestie de la Casa de Pensii sau Ministerul Muncii“. Vasilescu a precizat că plafonarea bugetului de pensii la 9,4% din PIB până în 2070 în PNRR a fost un şoc. „Pe legea noastră era 11%, iar media europeană era de 13%. Nu se mai putea face nici o modificare timp de 50 de ani de acum înainte.

Una dintre condiţiile puse ca să intrăm la guvernare a fost majorarea pensiilor(…) Noi am deschis discuţiile cu Comisia Europeană pentru eliminarea pragului de 9,4%. Am avut şi eu o discuţie cu comisarul de la CE. El a fost foarte tranşant: nu noi am venit cu ideea asta, nu putem acum să modificăm PNRR ori de câte ori vine altcineva la guvernare.

Guvernul Ciolacu a scos acel procent, care a fost o prostie a statului român(…)Acestea sunt cauzele apariţiei acestor tensiuni în societate. Îmi amintesc de legea 157, legea salarizării.

Media creşterii a fost de 60% in sistemul public, iar la unii cu 200%, cum ar fi medicii. Aici va fi o problemă în PNRR cu salarizarea când va trebui să explice de ce au introdus un maxim de 20% la sporuri la salarii din sectorul public, cum îi impacă pe cei, de exemplu, de la boli infecţioase“, a declarat Olguţa Vasilescu.

Atât s-a putut

Primarul Craiovei a lăudat PSD spunând că din 2017 până 2019 partidul a majorat pensiile cu 45% şi cu 78% pensia minim garantată. „Apoi a venit PNL, au aplicat inflaţia care fusese prevazută, însă în 2021, când era Cîţu premier a fost o creştere de 0 lei. Nu s-a mai întâmplat aşa ceva decât în perioada Boc- Băsescu.

Din ianuarie 2022 creşterile sunt de 41%. Cine spune că guvernul PSD îşi bate joc de pensionari, în fiecare caz cifrele vorbesc. Legea care se aplică nu este perfectă, dar a fost maxim ce s-a putut scoate“, a spus Olguţa Vasilescu.

Taxele nu cresc, dar se indexează

Întrebată cum poate fi domolită inflaţia în condiţiile creşterii pensiilor, primarul Craiovei a spus că economia creşte, chiar dacă pe consum. „Atunci când a guvernat, PSD a făcut majorări de pensii şi salarii şi economia a crescut de fiecare dată şi ne-am plătit şi datoria publică, chiar dacă a fost o creştere pe consum“.

Despre o colaborare guvernamentală după alegeri, primarul Craiovei o vede posibilă cu PNL, cu al cărei preşedinte Nicolae Ciucă nu are o problemă personală. „Nu mi-e frică de un nou guvern Ciucă. Nu ne-a ajutat cu nimic, ne-a încurcat un pic. Eram singurul oraş din România care nu a luat subvenţie pentru încălzire. A trebuit să aşteptăm să vină guvernul Ciolacu ca să beneficiem şi noi.

LOV: Văd o guvernare cu PNL

Eu nu am o problemă personală cu domnul Ciucă, nu am avut nici o situaţie contondentă cu domnul Ciucă. Şi eu văd o guvernare cu PNL, pentru că matematic este cam singura posibilitate“, a spus Vasilescu. Cât despre creşterea taxelor locale de la anul, primarul Craiovei a precizat că vor rămâne la acelaşi cuantum, dar vor fi indexate cu inflaţia. Excepţie o vor face anumite taxe care nu afectează populaţia.

„Vom merge cu acelaşi cuantum de anul acesta la nivel de taxe la care este aplicată rata inflaţiei. Este foarte posibil ca unele dintre ele, dar fără legătură cu masa mare a populaţiei, să poata fi modificate. Este posibil pentru stadion să aplicăm alt tarif. La parcarea subterana trebuie să ne interesăm dacă se mai pot gazdui maşini electrice în parcări subterane. Dacă iau foc, nu pot fi stinse cu apă. Analizăm“, a spus Olguţa Vasilescu.