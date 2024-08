Directorii de la Salubritate cu averea la vedere

Directorii de la Salubritate, societate subordonată primăriei, nu excelează la capitolul avere. Singura care mai ridică ștacheta este directoarea economică. În schimb, directorul tehnic nu are casă, nu are mașină. Cel puţin aşa au menţionat în declaraţiile de avere publicate anul acesta pe site-ul instituţiei.

Ca și în declarația de avere din 2022, Mihai Vlad Butari, directorul de la Salubritate Craiova, are trecut la capitolul avere un teren intravilan, de 1.074 mp, la Malu Mare. Acesta mai deține și un apartament pe care la obținut în toamna anului trecut, în urma partajului cu fosta soție. Apartamentul este în valoare de 249.450 de lei. Butari mai are și două credite de care scapă peste doi ani, adică în 2026. Acestea sunt contactate la Banca Transilvania, 20.000 de lei și la Raiffeisen Bank, un card de cumpărături în valoare de 20.000 de lei.

Acesta nu deține un autoturism, dar cu siguranță conduce unul chiar dacă nu apare în declarația de avere. În rest, nu apar în declarația de avere tablouri, bijuterii, ceasuri sau alte bunuri de valoare. Comparativ cu anul 2022 din declarația de avere a dispărut casa de 114 mp din comuna Malu Mare.

Directorul general al Salubrității încasează un venit anual de 116.808 de lei. De remarcat că până în 2024, acesta a încasat 16.640 lei lunar, iar din 2024 va înregistra un salt salarial în cuantum de 19.300 de lei, vorbim de brut.

Fără casă, fără mașină

Directorul tehnic de la societatea care se ocupă de curățenia orașului este de departe unul dintre cei mai puțin avuți directori. Dobre-Mazilu Viorel-Dragoș nu are nici măcar o casă sau o mașină, cel puțin asta reiese din declarația de avere, depusă de acesta pentru anul 2023. Dobre are, totuși, un cont bancar în care a strâns 190 de mii de lei și niște credite. Are contractat un împrumut în valoare de 68.155 de lei la Garanti Bank pe care îl va achita în acest an și un împrumut la un CAR în valoare de 8.500 de lei.

Veniturile pe care le încasează de la Salubritate îi acoperă cu siguranță ratele lunare. Acesta a avut în 2023 un câștig annual de 117.285 de lei.

Săracii directori bogați

Directorul economic al Salubrității este de departe cel mai avut dintre directorii societății. Doina Gîngioveanu deține un teren, două apartamente și o casă. Are bani în cont, dar și alte surse de venit, după cum reiese din declarația de avere depusă în luna iunie 2024.

Funcționara de la Salubritate deține un teren în Craiova în suprafață de 370 m2 pe care l-a achiziționat în anul 2019 și o casă cu o suprafață de 155 m2, proprietate personală. Totodată directoarea Salubrității mai are pe lista proprietăților și două apartamente pe care le are împreună cu soțul, pensionar. Ambele locuințe cu o suprafață de 145 m2 fiecare au fost obținute prin donații. Doina Gîngioveanu a agonisit și 23.170 de euro pe care îi ține într-un cont curent la bancă.

La capitolul datorii, aceasta figurează cu un împrumut bancar în valoare de 39.091 de euro.

Câștigă annual de la Salubritate din salariu și tichete de masă un venit de 132.579 de lei, adică mai mult decât directorul general. Veniturile directoarei se rotunjesc și din alte surse, după cum este menționat în declarația de avere. Aceasta a mai avut în 2023 un venit anual de 3.460 de lei, încasat de la Biroul Local Expertize Tehnice Judiciare. În plus, din închirierea celor două apartamente pe care le deține împreună cu soțul său a câștigat în 2023 suma de 20.371 de lei pentru fiecare locație în parte. La aceste venituri se adaugă și pensia destul de modestă a soțului de 1.289 de lei, adică un venit anual de 15.468 de lei.

