(VIDEO) Program INSPIRE Cinema Craiova Mercur 2 – 8 august

Borderlands Avanpremiera

Regia: Eli Roth

Cu: Jamie Lee Curtis, Jack Black, Gina Gershon, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Olivier Richters, Cate Blanchett, Edgar Ramírez

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, SF

Durată: 107 min

Rating: N 15

Lilith (Blanchett), o infamă vânătoare de recompense cu un trecut misterios, se întoarce cu reticență la casa ei, Pandora, cea mai haotică planetă din galaxie. Misiunea ei este să o găsească pe fiica dispărută a lui Atlas (Ramírez), cel mai puternic nemernic din univers. Lilith formează o alianță neașteptată cu o echipă de neadaptați – Roland (Hart), un mercenar experimentat aflat în misiune; Tiny Tina (Greenblatt), o preadolescentă sălbatică demolatoare; Krieg (Munteanu), protectorul musculos al Tinei; Tannis (Curtis), un om de știință ciudat care a văzut de toate, și Claptrap (Black), un robot înțelept.

Joi 20:50

It Ends with Us / Totul se termină cu noi Avanpremiera

Regia: Justin Baldoni

Cu: Blake Lively, Jenny Slate, Brandon Tyles, Justin Baldoni, Hasan Minhaj

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 110 min

Rating: AP 12

Lily crede că a găsit dragostea adevărată alături de Ryle, dar când un incident dureros îi declanșează traume din trecut, trebuie să decidă dacă dragostea e suficientă pentru căsnicia lor. Lucrurile se complică și mai mult atunci când prima ei iubire reapare în viața ei.

Joi 20:15

Cenusareasa

Regia: Daniel Burcea

Cu: Daniel Burcea, Marius Burcea

Gen Film: Teatru

Durată: 50 min

Rating: AG

Spectacol de teatru proiectat, recomandat copiilor peste 3 ani. Avide dupa bogatii, mama vitrega cea rea si cele doua surori lenese o impiedica pe Cenusareasa sa ajunga la balul de la palat. In ciuda tuturor piedicilor, va ajunge, pentru ca ea este buna si harnica, frumoasa si iubita de pasari si soricei, ocrotita de Zana cea Buna.

Joi 21:25

BLACKPINK THE MOVIE

Regia: Su Yee Jung, Oh Yoon-Dong

Cu: Ji-soo Kim, Jennie Kim, Lalisa Manoban, Rosé

Gen Film: Documentar, Muzica

Durată: 98 min

Rating: AG

BLACKPINK, grupul de fete îndrăgit de la nivel mondial, sărbătorește cea de-a 5-a aniversare de la debut, prin lansarea BLACKPINK THE MOVIE. Filmul este, de asemenea, un cadou special pentru BLINK – cum este cunoscut fan-clubul grupului BLACKPINK – pentru a-și reaminti de momentele frumoase și pentru a sărbători spectacolele pline de pasiune.

Sambata 16:00; Duminica 14:00; 18:20

Harold and the Purple Crayon / Harold și creionul fermecat

Regia: Carlos Saldanha

Cu: Zachary Levi, Zooey Deschanel, Jemaine Clement, Alfred Molina

Gen Film: Animatie, Familie, Fantastic

Durată: 97 min

Rating: AP 12

În interiorul cărții sale, aventurosul Harold poate da viață oricărui lucru pe care îl desenează cu creionul său purpuriu. După ce crește și se desprinde din paginile cărții pentru a ajunge în lumea fizică, Harold descoperă că are multe de învățat despre viața reală.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 14:10; 16:15; 18:15

Sambata 11:50; 14:00; 18:15

Duminica 11:50; 16:15

Trap / Capcană misterioasă

Regia: M. Night Shyamalan

Cu: Rolando Davila-Beltran, Josh Hartnett, Hayley Mills

Gen Film: Crima, Horror, Mister, Thriller

Durată: 111 min

Rating: N 15

Un tată și fiica lui adolescență participă la un concert pop, unde realizează rapid că se află în mijlocul unui eveniment sinistru și obscur. Scris și regizat de M. Night Shyamalan, “Capcană misterioasă” îi are în rolurile principale pe Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills și Allison Pill. Filmul este produs de Ashwin Rajan, Marc Bienstock și M. Night Shyamalan. Steven Schneider este producător executiv.

Vineri pana Joi 17:05; 19:20; 21:35

Deadpool & Wolverine 3D

Regia: Shawn Levy

Cu: Ryan Reynolds, Hugh Jackman

Gen Film: Actiune, Comedie, SF

Durată: 132 min

Rating: N 15

Ryan Reynolds își reia rolul titular în cel de-al treilea capitol al francizei, în care se va reîntâlni cu Wolverine, personajul X-Men interpretat de Hugh Jackman.

Va schimba iresponsabilul Deadpool istoria Universului Cinematic Marvel?

Vineri pana Miercuri 15:25; 18:00; 18:30; 20:35; 21:15

Joi 15:25; 18:35; 20:35; 21:15

Boonie Bears: Back to Earth / Urșii Boonie: Înapoi pe Pământ 3D

Regia: Huida Lin

Cu: Joseph S. Lambert, Sara Secora, Paul ‘Maxx’ Rinehart, Christopher Price, Kieran Katarey

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie

Durată: 92 min

Rating: AG

Avi, un extraterestru misteriors, aterizează pe muntele Pine Tree și îl întâlnește pe ursul Bramble, cu care se împrietenește imediat. Astfel, ursul nostru află că poporul lui Adi provine de fapt tot de pe Pământ. Cu milioane de ani în urmă, avansata civilizație Rhyotans trăia în prosperitate spre dauna mediului înconjurător. Planeta și-a revenit abia după ce această specie a fost alungată.

Când Avi îi arată lui Bramble ruinele antice ale poporului său, o armată de roboți malefici îi atacă.

Dublat: Vineri pana Joi 12:50; 13:20; 15:00

Twisters / Tornade

Regia: Lee Isaac Chung

Cu: Glen Powell, Maura Tierney, Kiernan Shipka, Daisy Edgar-Jones

Gen Film: Actiune, Aventuri, Thriller

Durată: 127 min

Rating: AP 12

Edgar-Jones joacă rolul lui Kate Cooper, o fostă vânătoare de furtuni care a rămas marcată de o tornadă devastatoare cu care s-a întâlnit în timpul anilor de facultate, care acum studiază tiparele furtunilor în New York. Ea este atrasă înapoi în câmpiile deschise de prietenul ei, Javi, pentru a testa a un sistem de urmărire a tornadelor inovator. Acolo, ea se întâlnește cu Tyler Owens (Powell), fermecătorul și nesăbuitul superstar pe rețelele de socializare care se bucură să poată posta aventura urmăririi furtunii împreună cu echipajul lui la fel de imprudent, pe modelul cu cât mai periculos, cu atât mai bine.

Vineri pana Miercuri 20:50

Joi 18:00

Despicable Me 4 3D / Sunt un mic ticălos 4

Regia: Patrick Delage, Chris Renaud

Cu: Steve Carell, Kristen Wiig, Sofía Vergara, Joey King, Will Ferrell

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 100 min

Rating: AG

Gru, Lucy, Margo, Edith și Agnes primesc un nou membru în familie, pe Gru Jr., al cărui scop pare acela de a-și chinui tatăl. Când Gru are de înfruntat un nou dușman în persoana lui Maxime Le Mal și a prietenei sale Valentina, familia este nevoită să-și ia tălpășița.

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 12:25; 14:25; 16:35

Sambata, Duminica 12:10; 14:15; 16:30

Joi 12:25; 14:25; 16:30

Subtitrat: Vineri pana Joi 18:50

A Quiet Place: Day One / Fără zgomot: Ziua 1

Regia: Michael Sarnoski

Cu: Joseph Quinn, Djimon Hounsou, Lupita Nyong’o, Alex Wolff

Gen Film: Dramă, Horror, SF, Thriller

Durată: 100 min

Rating: N 15

Lupita Nyong’o joacă în prequel-ul thrillerului post-apocaliptic din 2018, în timp ce se confruntă cu zorii invaziei extraterestre din New York.

Vineri pana Miercuri 20:20

Joi 16:45

Inside Out 2 / Întors pe dos 2 3D

Regia: Kelsey Mann

Cu: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Liza Lapira, Maya Hawke

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Dramă, Familie, Fantastic

Durată: 102 min

Rating: AG

„Întors pe dos 2”, de la Disney și Pixar, revine în mintea proaspetei adolescente Riley, tocmai când totul este brusc dat peste cap din cauza unei surprize neașteptate: apariția unor noi Emoții!

Bucuria, Tristețea, Furia, Frica și Dezgustul, emoțiile care s-au înțeles una pe alta și au condus mult timp o operațiune de succes din toate punctele de vedere, nu sunt sigure cum să reacționeze atunci când apare Anxietatea. Și se pare că Ea nu a venit singură.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:35; 14:40

Sambata, Duminica 12:25; 14:30

Subtitrat: Vineri pana Miercuri 16:45

