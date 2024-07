Un tânăr din Craiova a creeat o aplicaţie, WaterMap, care vă ajută să găsiţi cea mai apropiată fântână din oraş

Un tânăr din Craiova pasionat de programare și în special de dezvoltarea aplicațiilor mobile a avut o ideea la care mulţi dintre noi nu ne-am fi gândit. Acesta a creeat o aplicaţie online care să-i ajute pe craioveni să găsească cât mai repede o sursă de apă potabilă gratuită.

Adolescentul s-a gândit că este o idee binevenită atunci, când afară sunt 40 de grade şi setea te doboară, dacă ai de făcut mai multe drumuri prin oraş.

Matei Grejdan are 18 ani. El este elev la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova şi este pasionat de programare şi cu precădere de dezvoltarea aplicaţiilor mobile. Specializarea pe care o urmează la şcoala pe care o frecventeză este matematică-informatică. Părinţii, dar şi profesoara de informatică l-au încurajat să-şi urmeze această pasiune şi să creeze astfel de aplicaţii sau site-uri care pot ajuta comunitatea. Această pasiune îi răpeşte trei, patru ore pe zi, dar o face cu plăcere. Recent i-a venit o idee să creeze o aplicaţie pentru craioveni, dar şi pentru cei care ajung în oraşul nostru prin care să-i ajute să găsească mai repede o sursă de apă potabilă gratuită.

Matei Grejdan

O hartă cu fântâni

„Văzând cum în alte orașe din țară sau din străinătate există aplicații/site-uri care ajută oamenii să găsească surse de apă potabilă gratuită, m-am gândit că și orașul nostru merită să aibă așa ceva. Drept urmare, am creat o aplicaţie, WaterMap Craiova. Este o aplicație care te ajută să localizezi rapid fântâni, cișmele și țâșnitori din oraş. Astfel, nu doar că oamenii se pot hidrata gratuit, dar contribuie și la reducerea consumului de plastic, protejând mediul înconjurător. Este un mic pas spre un stil de viață mai sănătos și sustenabil. Aplicația include o hartă interactivă cu peste 50 de surse de apă potabilă din Craiova și oferă posibilitatea de a sugera noi locații sau de a raporta problemele întâlnite la cele existente”, spune Matei Grejdan.

Tânărul mai spune că a avut nevoie doar de o listă cu fântâni, cişmele şi tâşnitori din Craiova pe care i-au pus-o la dispoziţie cei de la RAADPFL Craiova şi de la Compania de Apă Oltenia. Este important de ştiut că WaterMap Craiova este disponibilă pe Google Play și este complet gratuită: https://play.google.com/store/apps/details…

Nu este singura realizare de acest fel. Matei mai are si alte proiecte cum ar fi o staţie radio cu posturi radio din toată lumea. Utilizatorii pot asculta peste 30 de mii de posturi radio din lume prin această aplicaţie.

Un alt proiect este o aplicaţie cu liste de cumpărături, liste too doo. El nu vrea să se oprească aici.

„Încerc să evoluez, să creez dificultate cu fiecare proiect. Îmi dedic multă parte din timp dezvoltării, fac cercetare, să învăţ cât mai multe tehnologii. Dar dincolo de toate, ceea ce fac este pasiune „, spune Matei.

Matei are în faţă un an greu, un an în care va susţine examenul de maturitate şi va merge către facultate. Bineînţeles că aceasta nu poate fi decât Facultatea de Informatică. Restul timpului şi-l petrece ca oricare alt tânăr de vârsta lui. „Merg la film, ies cu prietenii în oraş. În timpul anului şcolar dedic mai mult timp cursurilor şcolare”, povesteşte Matei.

Reprezentanţii RAADPFL, regia care are în administrare fântânile şi ţâşnitorile din oraşul Craiova spun că aplicaţia creată de tânărul Matei Grejdan este una utilă.



Fontanella, aplicaţie în Italia

În Italia, Fontanelle este aplicația care vă ajută să găsiți o fântână în principalele orașe italiene. Folosind o hartă la îndemână, puteți vedea cu ușurință ce fântâni sunt cele mai apropiate.