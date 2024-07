Ce hotărâri au mai luat aleşii locali

” Ca să înţeleagă toată lumea, ne retragem din Zona Metropolitană pentru că s-a schimbat legea. Nu putem să facem toate operările necesare într-o Zonă Metropolitană care are deja peste 20 de entităţi. În Dolj, Zona Metropolitană merge până la Segarcea, până la Filiaşi, total mai departe de graniţele Craiovei. Ca să facem toate ajutările, este mai uşor să facem una nouă doar cu entităţile din jurul Craiovei. Este obligatoriu ca fiecare localitate să cedeze pentru investiţii pentru Zona Metropolitană 5% din bugetul local. De la Craiova este obligatoriu să facem investiţii de 8 milioane de euro în Zona Metropolitană. Nu ne-am fi dorit să facem aceste investiţii, de exemplu la Segarcea, ci ne-am dori să le facem chiar în zona care este de interes pentru noi. Nenorocirea este că aşa cum s-a negociat legea, am ajuns în situaţia în care dacă nu dăm aceşti 8 milioane de euro să nu mai primim de la bugetul naţional niciun leu. Noi ne retragem din acesată Zonă Metropolitană totalmente nefucnţională şi intrăm într-o asociaţie care va gestiona mai puţine localităţi şi care au legătură directă cu Craiova. În ceea ce priveşte proiectele care s-au făcute pe Zona Metropolitană să ştiţi că sunt multe făcute până acum, inclusiv pe fonduri europene, inclusiv Strategia integrată de dezvoltare urbană fără de care Craiova nu ar fi putu să acceseze fonduri. Am avut, apoi Planul de mobilitate urbană durabilă, sprijin pentru coordonarea implementării planului integrat al pololui de creştere Craiova… Sunt proiecte fără de care Craiova nu ar fi putu să absoarbă fondurile europene”, a spus Lia Olguţa Vasilescu.