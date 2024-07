Program INSPIRE Cinema Craiova VIP Electroputere 26 iulie – 1 august

Trap / Capcană misterioasă Avanpremiera 2D / VIP+

Regia: M. Night Shyamalan

Cu: Rolando Davila-Beltran, Josh Hartnett, Hayley Mills

Gen Film: Crima, Horror, Mister, Thriller

Durată: 111 min

Rating: N 15

Un tată și fiica lui adolescență participă la un concert pop, unde realizează rapid că se află în mijlocul unui eveniment sinistru și obscur. Scris și regizat de M. Night Shyamalan, “Capcană misterioasă” îi are în rolurile principale pe Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills și Allison Pill. Filmul este produs de Ashwin Rajan, Marc Bienstock și M. Night Shyamalan. Steven Schneider este producător executiv.

2D: Joi 19:45

VIP+: Joi 20:30

Cei trei purcelusi

Regia: Ioana Ernea

Cu: Ioana Ernea si Alexa Istrate

Gen Film: Teatru

Durată: 45 min

Rating: AG

Spectacol de teatru proiectat, recomandat copiilor peste 3 ani. Cu totii stim povestea celor trei purcelusi care isi construiesc case, dar e mult mai amuzant sa ii vedem la treaba, sa ii punem piedica lupului sau sa-l ajutam sa sufle peste case. Si asta nu fiindca am fi rai, ci ca sa le aratam tuturor ca graba si lenea strica treaba si ca, daca vrei sa faci un lucru bun si durabil, trebuie sa iti pui mintea la contributie si sa nu te feresti de munca.

Duminica 11:30

Deadpool & Wolverine 3D / 3D MX4D / 3D VIP+

Regia: Shawn Levy

Cu: Ryan Reynolds, Hugh Jackman

Gen Film: Actiune, Comedie, SF

Durată: 132 min

Rating: N 15

Ryan Reynolds își reia rolul titular în cel de-al treilea capitol al francizei, în care se va reîntâlni cu Wolverine, personajul X-Men interpretat de Hugh Jackman.

Va schimba iresponsabilul Deadpool istoria Universului Cinematic Marvel?

3D: Vineri pana Miercuri 12:10; 16:50; 18:15; 19:30; 19:45; 20:15; 20:45; 21:05

Joi 12:10; 16:50; 18:15; 19:30; 20:15; 20:45; 21:05

3D MX4D: Vineri pana Joi 18:45; 21:20

3D VIP+: Vineri pana Miercuri 17:20; 20:30

Joi 17:20

Boonie Bears: Back to Earth / Urșii Boonie: Înapoi pe Pământ 3D

Regia: Huida Lin

Cu: Joseph S. Lambert, Sara Secora, Paul ‘Maxx’ Rinehart, Christopher Price, Kieran Katarey

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie

Durată: 92 min

Rating: AG

Avi, un extraterestru misteriors, aterizează pe muntele Pine Tree și îl întâlnește pe ursul Bramble, cu care se împrietenește imediat. Astfel, ursul nostru află că poporul lui Adi provine de fapt tot de pe Pământ. Cu milioane de ani în urmă, avansata civilizație Rhyotans trăia în prosperitate spre dauna mediului înconjurător. Planeta și-a revenit abia după ce această specie a fost alungată.

Când Avi îi arată lui Bramble ruinele antice ale poporului său, o armată de roboți malefici îi atacă.

Dublat: Vineri pana Joi 12:40; 13:15; 15:25

Noah’s Ark / Arca lui Noe: Aventuri șoricești

Regia: Sergio Machado, Rene Veilleux, Alois Di Leo

Cu: Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Alice Braga, Keith Silverstein, Ian James Corlett

Gen Film: Animatie, Aventuri, Muzical

Durată: 101 min

Rating: AG

Animația urmărește doi șoricei, pe Vini, un poet carismatic, dar foarte timid, și pe Tito, un chitarist talentat și fermecător. Când vin ploile, doar un mascul și o femelă din fiecare specie au voie să urce pe Arca lui Noe. Cu ajutorul unui gândac ingenios și al norocului, Vini și Tito se strecoară pe Arcă și, împreună, evită o confruntare între carnivorele de pe corăbii și consumatorii de plante.

Dublat: Vineri pana Joi 11:20; 13:30; 14:45

Twisters / Tornade 2D / MX4D / VIP+

Regia: Lee Isaac Chung

Cu: Glen Powell, Maura Tierney, Kiernan Shipka, Daisy Edgar-Jones

Gen Film: Actiune, Aventuri, Thriller

Durată: 127 min

Rating: AP 12

Edgar-Jones joacă rolul lui Kate Cooper, o fostă vânătoare de furtuni care a rămas marcată de o tornadă devastatoare cu care s-a întâlnit în timpul anilor de facultate, care acum studiază tiparele furtunilor în New York. Ea este atrasă înapoi în câmpiile deschise de prietenul ei, Javi, pentru a testa a un sistem de urmărire a tornadelor inovator. Acolo, ea se întâlnește cu Tyler Owens (Powell), fermecătorul și nesăbuitul superstar pe rețelele de socializare care se bucură să poată posta aventura urmăririi furtunii împreună cu echipajul lui la fel de imprudent, pe modelul cu cât mai periculos, cu atât mai bine.

2D: Vineri pana Joi 17:30; 20:00

MX4D: Vineri pana Joi 16:10

VIP+: Vineri pana Joi 14:20

Fly Me to the Moon / Trimite-mă la Lună

Regia: Greg Berlanti

Cu: Scarlett Johansson, Channing Tatum

Gen Film: Comedie, Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 137 min

Rating: AG

Având pe fundal evenimentele extraordinare care au dus la misiunea NASA de a trimite oameni pe Lună, comedia romantică regizată de Greg Berlanti prezintă relația turbulentă dintre Kelly Jones (Scarlett Johansson), o foarte talentată specialistă în vânzări, și Cole Davis (Channing Tatum), directorul responsabil cu lansarea misiunii. Când președintele SUA subliniază că întregul proiect este prea important pentru a se pune problema unui eșec, Jones primește sarcina de-a regiza o aselenizare falsă în cazul în care misiunea reală eșuează.

Vineri pana Joi 17:05

The Exorcism / Exorcism: Mântuirea

Regia: Joshua John Miller

Cu: Russell Crowe, Sam Worthington, Samantha Mathis, Adam Goldberg, David Hyde Pierce

Gen Film: Thriller

Durată: 98 min

Rating: N 15

„Exorcism: Mântuirea” îl aduce în rolul principal pe Russell Crowe ca Anthony Miller, un actor chinuit, ale cărui păcate îl posedă în timp ce filmează un horror supranatural. Aflată pe aceleași platouri de filmare, fiica lui, Lee (Ryan Simpkins), observă comportamentul lui ciudat și înțelege că ceva sinistru a pus stăpânire pe el.

Vineri pana Joi 18:05

Despicable Me 4 / Sunt un mic ticălos 4 Avanpremiera 3D / MX4D

Regia: Patrick Delage, Chris Renaud

Cu: Steve Carell, Kristen Wiig, Sofía Vergara, Joey King, Will Ferrell

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 100 min

Rating: AG

Gru, Lucy, Margo, Edith și Agnes primesc un nou membru în familie, pe Gru Jr., al cărui scop pare acela de a-și chinui tatăl. Când Gru are de înfruntat un nou dușman în persoana lui Maxime Le Mal și a prietenei sale Valentina, familia este nevoită să-și ia tălpășița.

3D Dublat: Vineri pana Joi 11:35; 13:40; 15:00

3D Subtitrat: Vineri pana Joi 16:00

MX4D 3D Dublat : Vineri pana Joi 11:45

Inside Out 2 / Întors pe dos 2 3D

Regia: Kelsey Mann

Cu: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Liza Lapira, Maya Hawke

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Dramă, Familie, Fantastic

Durată: 102 min

Rating: AG

„Întors pe dos 2”, de la Disney și Pixar, revine în mintea proaspetei adolescente Riley, tocmai când totul este brusc dat peste cap din cauza unei surprize neașteptate: apariția unor noi Emoții!

Bucuria, Tristețea, Furia, Frica și Dezgustul, emoțiile care s-au înțeles una pe alta și au condus mult timp o operațiune de succes din toate punctele de vedere, nu sunt sigure cum să reacționeze atunci când apare Anxietatea. Și se pare că Ea nu a venit singură.

3D Dublat: Vineri pana Joi 12:00; 14:10; 16:20

3D Subtitrat: Vineri pana Joi 18:30

MX4D 3D Dublat: Vineri pana Joi 13:50

Bad Boys: Ride or Die / Băieți răi: Pe viață și pe moarte

Regia: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Cu: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

Gen Film: Acţiune, Aventuri, Comedie

Durată: 110 min

Rating: N15

Băieții răi preferați ai lumii se întorc cu amestecul lor legendar de acțiune pe muchie de cuțit și comedie scandaloasă, dar de data aceasta cu o întorsătură: cei mai buni doi detectivi din Miami sunt acum pe fugă.

Vineri pana Joi 15:45

