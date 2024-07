Program INSPIRE Cinema Craiova VIP Electroputere 12 – 18 iulie

Noah’s Ark / Arca lui Noe: Aventuri șoricești Avanpremiera

Regia: Sergio Machado, Rene Veilleux, Alois Di Leo

Cu: Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Alice Braga, Keith Silverstein, Ian James Corlett

Gen Film: Animatie, Aventuri, Muzical

Durată: 101 min

Rating: AG

Animația urmărește doi șoricei, pe Vini, un poet carismatic, dar foarte timid, și pe Tito, un chitarist talentat și fermecător. Când vin ploile, doar un mascul și o femelă din fiecare specie au voie să urce pe Arca lui Noe. Cu ajutorul unui gândac ingenios și al norocului, Vini și Tito se strecoară pe Arcă și, împreună, evită o confruntare între carnivorele de pe corăbii și consumatorii de plante.

Dublat: Sambata, Duminica 11:20; 12:40

Printesa Anastasia

Regia: Daniel Burcea

Cu: Daniel Burcea, Victor Bucur

Gen Film: Teatru

Durată: 45 min

Rating: AG

Pentru tanara printesa Anastasia, viata la palat este ca o lume de basm, cu averi fabuloase si tot felul de privilegii care i se cuvin, fiind nepoata preferata a Mariei Feodorovna, mama Tarului Nicolae.

Duminica 11:30

Gekijô-ban Blue Lock -Episode Nagi / Blue Lock: Episodul Nagi

Regia: Shunsuke Ishikawa

Cu: Nobunaga Shimazaki, Yuma Uchida, Kazuyuki Okitsu, Kazuki Ura, Tasuku Kaito

Gen Film: Animatie, Drama, Sport, Thriller

Durată: 96 min

Rating: AP 12

Mikage Reo, un licean care visează să câștige Cupa Mondială la fotbal, descoperă talentul lui Nagi și îl inspiră să joace fotbal și să-și împărtășească abilitățile excepționale. Într-o zi, primește o invitație la misteriosul proiect Blue Lock. Îl așteaptă acolo o întâlnire cu cei mai buni atacanți din întreaga țară. Visul lui Nagi de a deveni cel mai bun, alături de Reo, îl va duce pe acest copil-minune într-o lume pe care nu a cunoscut-o niciodată.

Vineri pana Joi 17:55; 21:35

Twisters / Tornade 2D / MX4D / VIP+

Regia: Lee Isaac Chung

Cu: Glen Powell, Maura Tierney, Kiernan Shipka, Daisy Edgar-Jones

Gen Film: Actiune, Aventuri, Thriller

Durată: 127 min

Rating: AP 12

Edgar-Jones joacă rolul lui Kate Cooper, o fostă vânătoare de furtuni care a rămas marcată de o tornadă devastatoare cu care s-a întâlnit în timpul anilor de facultate, care acum studiază tiparele furtunilor în New York. Ea este atrasă înapoi în câmpiile deschise de prietenul ei, Javi, pentru a testa a un sistem de urmărire a tornadelor inovator. Acolo, ea se întâlnește cu Tyler Owens (Powell), fermecătorul și nesăbuitul superstar pe rețelele de socializare care se bucură să poată posta aventura urmăririi furtunii împreună cu echipajul lui la fel de imprudent, pe modelul cu cât mai periculos, cu atât mai bine.

2D: Vineri pana Joi 15:00; 17:40; 18:25; 20:00; 20:50

MX4D: Vineri pana Joi 21:20

VIP+: Vineri pana Joi 20:30

Fly Me to the Moon / Trimite-mă la Lună 2D / MX4D / VIP +

Regia: Greg Berlanti

Cu: Scarlett Johansson, Channing Tatum

Gen Film: Comedie, Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 137 min

Rating: AG

Având pe fundal evenimentele extraordinare care au dus la misiunea NASA de a trimite oameni pe Lună, comedia romantică regizată de Greg Berlanti prezintă relația turbulentă dintre Kelly Jones (Scarlett Johansson), o foarte talentată specialistă în vânzări, și Cole Davis (Channing Tatum), directorul responsabil cu lansarea misiunii. Când președintele SUA subliniază că întregul proiect este prea important pentru a se pune problema unui eșec, Jones primește sarcina de-a regiza o aselenizare falsă în cazul în care misiunea reală eșuează.

2D: Vineri pana Joi 15:30; 18:10; 20:20; 21:05

MX4D: Vineri, Duminica, Luni, Miercuri, Joi 18:40

VIP+: Vineri pana Joi 17:20

The Exorcism / Exorcism: Mântuirea

Regia: Joshua John Miller

Cu: Russell Crowe, Sam Worthington, Samantha Mathis, Adam Goldberg, David Hyde Pierce

Gen Film: Thriller

Durată: 98 min

Rating: N 15

„Exorcism: Mântuirea” îl aduce în rolul principal pe Russell Crowe ca Anthony Miller, un actor chinuit, ale cărui păcate îl posedă în timp ce filmează un horror supranatural. Aflată pe aceleași platouri de filmare, fiica lui, Lee (Ryan Simpkins), observă comportamentul lui ciudat și înțelege că ceva sinistru a pus stăpânire pe el.

Vineri pana Joi 17:25; 21:50

Despicable Me 4 / Sunt un mic ticălos 4 Avanpremiera 3D / MX4D

Regia: Patrick Delage, Chris Renaud

Cu: Steve Carell, Kristen Wiig, Sofía Vergara, Joey King, Will Ferrell

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 100 min

Rating: AG

Gru, Lucy, Margo, Edith și Agnes primesc un nou membru în familie, pe Gru Jr., al cărui scop pare acela de a-și chinui tatăl. Când Gru are de înfruntat un nou dușman în persoana lui Maxime Le Mal și a prietenei sale Valentina, familia este nevoită să-și ia tălpășița.

3D Dublat: Vineri, Luni pana Joi 11:50; 12:40; 13:25; 14:00

Sambata, Duminica 11:50; 13:25; 14:00

3D Subtitrat: Vineri pana Joi 16:15

MX4D 3D Dublat : Vineri pana Joi 12:10

MX4D 3D Subtitrat: Sambata, Marti 16:45

A Quiet Place: Day One / Fără zgomot: Ziua 1 2D/ MX4D / VIP+

Regia: Michael Sarnoski

Cu: Joseph Quinn, Djimon Hounsou, Lupita Nyong’o, Alex Wolff

Gen Film: Dramă, Horror, SF, Thriller

Durată: 100 min

Rating: N 15

Lupita Nyong’o joacă în prequel-ul thrillerului post-apocaliptic din 2018, în timp ce se confruntă cu zorii invaziei extraterestre din New York.

2D: Vineri pana Joi 19:40

MX4D 2D: Sambata, Marti 18:50

VIP+ 2D: Vineri pana Joi 14:40

Inside Out 2 / Întors pe dos 2 3D

Regia: Kelsey Mann

Cu: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Liza Lapira, Maya Hawke

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Dramă, Familie, Fantastic

Durată: 102 min

Rating: AG

„Întors pe dos 2”, de la Disney și Pixar, revine în mintea proaspetei adolescente Riley, tocmai când totul este brusc dat peste cap din cauza unei surprize neașteptate: apariția unor noi Emoții!

Bucuria, Tristețea, Furia, Frica și Dezgustul, emoțiile care s-au înțeles una pe alta și au condus mult timp o operațiune de succes din toate punctele de vedere, nu sunt sigure cum să reacționeze atunci când apare Anxietatea. Și se pare că Ea nu a venit singură.

3D Dublat: Vineri pana Joi 11:30; 12:55; 13:45; 15:15

3DSubtitrat: Vineri pana Joi 17:00

MX4D 3D Dublat: Vineri pana Joi 14:20

MX4D 3D Subtitrat: Vineri, Duminica, Luni, Miercuri, Joi 16:30

Bad Boys: Ride or Die / Băieți răi: Pe viață și pe moarte

Regia: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Cu: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

Gen Film: Acţiune, Aventuri, Comedie

Durată: 110 min

Rating: N15

Băieții răi preferați ai lumii se întorc cu amestecul lor legendar de acțiune pe muchie de cuțit și comedie scandaloasă, dar de data aceasta cu o întorsătură: cei mai buni doi detectivi din Miami sunt acum pe fugă.

Vineri pana Joi 14:35; 19:10

Tarot

Regia: Spenser Cohen, Anna Halberg

Cu: Jacob Batalon, Humberly González, Wolfgang Novogratz, Avantika Vandanapu, Harriet Slater, Adain Bradley, Larsen Thompson

Gen Film: Horror

Durată: 98 min

Rating: N15

Când un grup de prieteni încalcă în mod nesăbuit regula sacră a Tarotului, ei dezlănțuie, fără să știe, un rău de nedescris prins în cărțile blestemate. Unul câte unul, tinerii își privesc soarta în față și ajung într-o cursă împotriva morții.

Vineri pana Joi 15:55

The Garfield Movie / Garfield 3D

Regia: Mark Dindal

Cu: Hannah Waddingham, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Chris Pratt

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 107 min

Rating: AG

Garfield, faimosul motan de interior, care urăște zilele de luni și iubește lasagna, pornește într-o aventură nebună în aer liber! După o reuniune neașteptată cu tatăl său, ciufulitul motan Vic, care trăiește pe stradă, Garfield și amicul său canin Odie renunță la viața confortabilă de animale de companie pentru a se alătura lui Vic într-un jaf cu mize mari.

Dublat: Vineri pana Joi 12:25

