Program INSPIRE Cinema Craiova Mercur 7 – 13 Iunie

Inside Out 2 3D / Întors pe dos 2 Avanpremiera

Regia: Kelsey Mann

Cu: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Liza Lapira, Maya Hawke

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Dramă, Familie, Fantastic

Durată: 102 min

Rating: AG

„Întors pe dos 2”, de la Disney și Pixar, revine în mintea proaspetei adolescente Riley, tocmai când totul este brusc dat peste cap din cauza unei surprize neașteptate: apariția unor noi Emoții!

Bucuria, Tristețea, Furia, Frica și Dezgustul, emoțiile care s-au înțeles una pe alta și au condus mult timp o operațiune de succes din toate punctele de vedere, nu sunt sigure cum să reacționeze atunci când apare Anxietatea. Și se pare că Ea nu a venit singură.

Dublat: Joi 18:40

Subtitrat: Joi 19:10

Micuta Dorothy

Cu: Alexandra Giurca, Razvan Raduta, Ciprian Chiriches, Andrei Mihalcea, Adrian Radulescu

Gen Film: Teatru

Durată: 65 min

Rating: AG

Spectacol de teatru proiectat, recomandat copiilor peste 3 ani. Micuta Dorothy, pornita in cautarea lui Oz, este insotita in aventurile sale de Tic-Tic, catelusul sau, si de prietenii sai, Sperie-Ciori, Omul de Tinichea si Leul Papanas, povestea lui Dorothy fiind, de fapt, o lectie despre forta prieteniei, despre curaj si despre importanta acestora in depasirea tuturor greutatilor

Duminica 11:30

Noaptea lui Vlad

Regia: Ciprian Dumitrașcu

Cu: Filip Alexandru Munteanu, George Burcea, Giulia Anghelescu, Monica Bîrlădeanu, Daniel Nuță

Gen Film: Acţiune, Fantastic, Istoric

Durată: 95 min

Rating: AG

Fiul muzeografei Raluca, “preferatul” paznicului Nea Bebe, Vlad are parte de o întâlnire magică: Alexandru Ioan Cuza se întrupează în galeria imersivă a eroilor românilor și-l poartă pe Vlad într-o călătorie în care băiatul îi descoperă pe Sfântul Andrei, Decebal, Dragoș, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Regina Maria, în momente cheie care le-au marcat destinul.

Vineri pana Miercuri 14:50; 18:45

Joi 14:35

Bad Boys: Ride or Die / Băieți răi: Pe viață și pe moarte

Regia: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Cu: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

Gen Film: Acţiune, Aventuri, Comedie

Durată: 110 min

Rating: N15

Băieții răi preferați ai lumii se întorc cu amestecul lor legendar de acțiune pe muchie de cuțit și comedie scandaloasă, dar de data aceasta cu o întorsătură: cei mai buni doi detectivi din Miami sunt acum pe fugă.

Vineri 14:05; 16:30; 18:30; 19:05; 21:00; 21:30

Sambata pana Miercuri 13:50; 16:30; 18:30; 19:05; 21:00; 21:30

Joi 14:00; 16:25; 18:25; 18:55; 21:00; 21:30

The Watchers / Watchers

Regia: Ishana Shyamalan

Cu: Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fouere, Alistair Brammer

Gen Film: Fantastic, Horror, Mister, Thriller

Durată: 101 min

Rating: N15

Mina, o artista de 28 de ani, care se rătăcește într-o uriașă pădure virgină din vestul Irlandei. După ce, într-un final, Mina găsește adăpost, realizează că este blocată cu alți trei străini într-un loc în care sunt urmăriți și hărțuiți în fiecare noapte de creaturi misterioase. Nu pot fi văzute, dar ele văd totul.

Vineri 17:50

Sambata pana Joi 15:15; 19:30; 21:45

My Sweet Monster / Prințesa și monstrul fermecat dublat

Regia: Viktor Glukhushin, Maksim Volkov

Cu: Haylie Duff, Jon Heder, Barrett Leddy, Pauly Shore

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Familie,

Durată: 98 min

Rating: AG

Prințesa Barbara este îndrăgostită în secret de prințul Edward. Când vicleanul funcționar poștal Weasel îi cere regelui să o ia de soție pe Barbara, aceasta fuge. Monstrul Boogey face tot ce poate pentru a o ajuta pe Barbara să salveze regatul.

Dublat: Vineri 12:45; 13:40

Sambata, Duminica 12:35; 13:10; 14:00

Luni pana Miercuri 12:45; 13:10

Joi 12:30; 13:10

Thabo and the Rhino Case / Thabo și cazul rinocerului

Regia: Mara Eibl-Eibesfeldt

Cu: Litlhohonolofatso Litlhakayane, Ava Skuratowski, Kumkani Pilonti

Gen Film: Aventuri, Familie, Mister

Durată: 97 min

Rating: AG

Thabo (11 ani) vrea să devină detectiv particular. Locuința sa, micul sat african Hlatikulu, este cel mai liniștit paradis din savană. Lucrurile iau o întorsătură bruscă atunci când un rinocer este ucis în parcul safari pentru cornul său. Acum depinde de Thabo și de noua sa prietenă, Emma, nu numai să aibă grijă de puiul de rinocer abandonat, ci și să investigheze și să prindă vinovații.

Vineri 15:45

Sambata pana Joi 12:30; 17:25

Tarot

Regia: Spenser Cohen, Anna Halberg

Cu: Jacob Batalon, Humberly González, Wolfgang Novogratz, Avantika Vandanapu, Harriet Slater, Adain Bradley, Larsen Thompson

Gen Film: Horror

Durată: 98 min

Rating: N15

Când un grup de prieteni încalcă în mod nesăbuit regula sacră a Tarotului, ei dezlănțuie, fără să știe, un rău de nedescris prins în cărțile blestemate. Unul câte unul, tinerii își privesc soarta în față și ajung într-o cursă împotriva morții.

Vineri 21:50

Sambata pana Miercuri 19:15; 21:15

Joi 21:15

If / Prieteni imaginari

Regia: John Krasinski

Cu: Ryan Reynolds, John Krasinski, Phoebe Waller-Bridge, Emily Blunt, Matt Damon

Gen Film: Comedie, Drama, Familie, Fantastic

Durată: 109 min

Rating: AG

If spune povestea unei fete care descoperă că poate vedea prietenii imaginari ai tuturor. Filmul ne arată ce va face Bea cu această superputere în timp ce pornește într-o aventură magică.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 13:50; 16:15

Sambata, Duminica 12:00; 16:15

Furiosa: A Mad Max Saga / Furiosa: Saga Mad Max

Regia: George Miller

Cu: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth

Gen Film: Acţiune, Aventuri, SF, Thriller

Durată: 148 min

Rating: N15

În timp ce omenirea e pe cale de dispariție, tânăra Furiosa este răpită din sânul familiei și cade pradă unei bande nemiloase, condusă de Warlord Dementus. Gonind în viteză prin deșert, ei dau peste o așezare subordonată lui Immortan Joe. În timp ce acești doi tirani se luptă pentru putere, Furiosa trebuie să supraviețuiască multor provocări pentru a putea ajunge înapoi acasă.

Vineri pana Joi 20:45

The Garfield Movie 3D / Garfield

Regia: Mark Dindal

Cu: Hannah Waddingham, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Chris Pratt

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 107 min

Rating: AG

Garfield, faimosul motan de interior, care urăște zilele de luni și iubește lasagna, pornește într-o aventură nebună în aer liber! După o reuniune neașteptată cu tatăl său, ciufulitul motan Vic, care trăiește pe stradă, Garfield și amicul său canin Odie renunță la viața confortabilă de animale de companie pentru a se alătura lui Vic într-un jaf cu mize mari.

Dublat: Vineri 13:00; 15:10; Sambata pana Miercuri 12:20; 14:35; Joi 14:15

Buzz House: The Movie

Regia: Florin Babei

Cu: Costi Max, Andrei Șelaru, Erika Isac, Drăcea

Gen Film: Comedie, Horror

Durată: 103 min

Rating: N 15

Următorul sezon din Buzz House e cel mai ambițios de până acum. Selly a pregătit multe surprize participanților: concurenți secreți, o vilă izolată în pădure la care se ajunge doar cu barca și un angajat costumat, pus să-i sperie, să iasă palpitant.

Totul este plănuit în detaliu. Ce nu e în plan însă e ca un psihopat adevărat să apară, să-l omoare pe angajatul „sperietoare”, să îi ia costumul și să îi terorizeze pe bune pe concurenții noștri.

Vineri pana Miercuri 16:45

Joi 16:40

