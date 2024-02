44 de şcoli din Dolj incluse în Programul național ”Masă sănătoasă”

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri lista unităților școlare care vor fi incluse în programul „Masă sănătoasă”. Potrivit premierului, de acest program vor beneficia 450.000 de copii. În Dolj 44 de unităţi şcolare vor beneficia de acest program

Marcel Ciolacu a anunțat că a fost aprobată lista celor peste 1.200 de unități școlare din toată țara incluse în programului „Masă sănătoasă”.

Urmează că peste 450.000 de copii să primească o masă caldă sau un pachet alimentar în fiecare zi de curs.

Suma totală alocată în 2024 este de peste 1 miliard de lei.

„Această măsură nu doar că ajută copii din sute de mii de familii, dar are ca efect și reducerea abandonului școlar”, a afirmat premierul.



Programul național ”Masă sănătoasă” constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar.

Limita valorii zilnice este de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Aceasta cuprinde prețul suportului alimentar: prețul materiei prime și a serviciilor de preparare a produselor și cheltuielile de transport.

Programul național ”Masă sănătoasă” se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar.

Suportul alimentar nu se acordă pe perioada vacanțelor sau a altor zile declarate prin lege, ca zile nelucrătoare.

Suportul alimentar. Cum se acordă

Suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar pe zi, după cum urmează:

a) masă caldă, preparată în regim propriu, pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ în care există cantină, respectiv unități care trebuie să funcționeze conform reglementărilor legale în vigoare și spațiu adecvat de servire a mesei

b) masă caldă, în regim catering, pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu.

Hrana poate fi servită în sala de clasă sau într-un alt spațiu amenajat în acest scop.

În situația în care hrana nu este servită într-un interval de 60 de minute de la livrare, produsele alimentare sunt păstrate, până la servire, în spații amenajate, în care sunt asigurate condiţiile de manipulare și depozitare indicate de producător.

c) pachet alimentar, în situația în care nu există posibilitatea asigurării mesei calde în regim propriu sau de catering.

Pachetul alimentar este păstrat, până la servire, în spaţii amenajate, în care sunt asigurate condiţiile de manipulare și depozitare indicate de producător, în conformitate cu prevederile legale.

Diferenţierea tipului de suport alimentar se face în funcţie de:

specificul unităţii de învăţământ dat de structura ciclurilor de învăţământ,

dispunerea geografică,

programul şcolar al elevilor,

alţi factori obiectivi.

Tipul de suport alimentar diferențiat şi modalitatea de distribuire a acestuia elevilor şi preşcolarilor se stabilesc

la solicitarea directorului unităţii de învăţământ,

cu aprobarea consiliului de administraţie.

Se propune ordonatorului principal de credite al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care îl supune aprobării consiliului local.

Variante de meniu

Variante orientative de meniu care includ sugestiile Institutului Naţional de Sănătate Publică:

ciorbă de legume; supă de pui cu legume; ciorbă de văcuţă cu legume; legume cu piept de pui la grătar; mâncare de mazăre cu piept de pui; pilaf cu legume şi ficăţei de pui; piure de morcov cu grătar de pui; piure de cartofi cu piept de curcan; mâncare de varză dulce cu friptură la cuptor; ghiveci de legume cu pui; orez cu legume şi pui la tavă; sufleu de broccoli cu brânză; cartofi gratinaţi cu piept de pui la grătar; tocană de legume cu orez brun; piure de cartofi cu sfeclă şi chifteluţe de legume; omletă cu legume – ardei, ciuperci, ceapă verde şi brânză telemea; sufleu de conopidă, broccoli şi brânză la cuptor; dovlecel umplut cu brânză la cuptor; ciuperci la cuptor umplute cu brânză, pentru copiii cu vârsta mai mare de 7 ani; macaroane cu brânză; cartofi franţuzeşti, la cuptor, cu brânză şi ou; quinoa cu legume; sandvici cu unt, şuncă, caşcaval şi legume – roşii, castravete, salată; sandvici cu piept de pui la grătar sau pulpă de pui dezosată la grătar cu legume crude – gogoşar, varză, morcov; un fruct întreg.

