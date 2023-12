Jandarm doljean pe locul I la Campionatul Mondial World Sport Kempo

Un jandarm doljean s-a clasat pe locul I la Campionatul Mondial World Sport Kempo de la Budapesta. Plutonier major Dincă Cosmin Alexandru a câștigat două medalii de aur.

Timp de două zile, la Budapesta, a avut loc Campionatul Mondial World Sport Kempo care a reunit 1400 de sportivi din șapte țări.

În cadrul competiției Cosmin a reușit performanța de a câștiga medaliile de aur la categoriile GI Submission Expert/Mester 100 kg și C Viadal Expert/Mester 100 kg. Este un rezultat remarcabil având în vedere numărul mare de sportivi participanți la eveniment și nivelul de reprezentare.

Acest rezultat are ca fundament munca asiduă pe timpul nenumăratelor ore de antrenament.

Plutonier major Dincă Cosmin Alexandru are 26 de ani și practică judo de 15 ani, este absolvent al Școlii de Subofițeri Jandarmi „Grigore Al. Ghica” Drăgășani, promoția Centenar Noiembrie 2018. Din anul 2019 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mihai Bravul” Dolj.

